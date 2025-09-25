Για μια ακραία επικίνδυνη κακοκαιρία που θα ξεκινήσει στη χώρα μας από το Σάββατο και θα επηρεάσει όλη την ερχόμενη εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι.

Οι μετεωρολόγοι, Σάκης Αρναούτογλου, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιώργος Τσατραφύλλιας, λένε ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει το Σάββατο το μεσημέρι και ότι υπάρχει φόβος για πλημμυρικά επεισόδια.

«Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες» τόνισε ο μετεωρολόγος του OPEN ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μιλά για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς.

Τσατραφύλλιας: «Πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς»

«Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά -θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…».

Καλημέρα! Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) :

Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.

-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

-Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο,

-Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροπόιηση.

Σάκης Αρναούτογλου: «Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια αρκετών ημερών»

Ο Σάκης Αρναούτογλου με το νέο δελτίο του χτυπά «καμπανάκι» για την κακοκαιρία που ξεκινά από το Σάββατο (27/9) και θα έχει διάρκεια αρκετών ημερών, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Η δυτική Ελλάδα θα είναι στο «μάτι» της κακοκαιρίας, με φαινόμενα έντονα και μεγάλης διάρκειας. Στον αντίποδα, οι ανατολικές νησιωτικές περιοχές, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν φαίνεται να επηρεάζονται ουσιαστικά.

Δείτε όσα είπε ο μετεωρολόγος:

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ακραία επικίνδυνος καιρός»

ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

2. Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλλασες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.