Καιρός: Συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:21

Καιρός: Συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

'Slowmaxxing': Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Αρχίζει να αλλάζει ο καιρός από σήμερα Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Έως 31 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα – Μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

'Slowmaxxing': Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων από τη ΔΙΜΕΑ – Τι εντόπισαν οι ελεγκτές 

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων από τη ΔΙΜΕΑ – Τι εντόπισαν οι ελεγκτές 

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Κίνδυνος από τα ελικόπτερα
Παραβιάσεις πρωτοκόλλου 25.09.25

Κίνδυνος από τα ελικόπτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Γιατί γειτονικό ελικοδρόμιο εμποδίζει προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 «συναγερμοί», λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
Ελλάδα 24.09.25

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια .

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Κίνδυνος από τα ελικόπτερα
Παραβιάσεις πρωτοκόλλου 25.09.25

Κίνδυνος από τα ελικόπτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Γιατί γειτονικό ελικοδρόμιο εμποδίζει προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 «συναγερμοί», λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας
The Good Life 25.09.25

Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

«Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό», είπε μεταξύ άλλων ο Μάικλ Ντάγκλας σε πρόσφατη συνέντευξή του απευθυνόμενος στους Ντάνι ΝτεΒίτο, Κρίστοφερ Λόιντ και Μπραντ Ντούριφ

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλεί ότι θα το κάνει. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035
Εκπομπές αερίων 25.09.25

Η Κίνα αναλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις

Η Κίνα ανακοινώνει δια του προέδρου της συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις, κάτι που δεν είχε πράξει ποτέ στο παρελθόν, υποσχόμενη τη μείωση των εκπομπών αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
