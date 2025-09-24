Για φθινόπωρο διαρκείας προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας – Πτώση της θερμοκρασίας και φόβος για πλημμύρες

Φθινοπωρινό σκηνικό θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς η ατμοσφαιρική διάταξη τύπου Rex Blocking θα αλλάξει απότομα τον καιρό.

Η μεταβολή του καιρού θα αφήσει… πίσω το καλοκαίρι, φέρνοντας δροσιά, ισχυρούς ανέμους και έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναμένεται να σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με θυελλώδεις βοριάδες και καταιγίδες που, αν ενδεχομένως να κρύβουν κινδύνους για πλημμύρες και κατολισθήσεις στη δυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας, «από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!».

«Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα» συμπληρώνει ο μετεωρολόγος.

Φόβος για πλημμυρικά φαινόμενα

Παράλληλα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκφράζει την ανησυχία του για τις περιοχές που θα δεχθούν το μεγάλο μέρος των βροχοπτώσεων, καθώς υπάρχει φόβος για πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις.

«Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας» τονίζει στην πρόβλεψή του.

«Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες! Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο. Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση!» συμπληρώνει.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια: