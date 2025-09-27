Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεάσει η κακοκαιρία – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο
Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, με την κακοκαιρία να βρίσκεται προ των πυλών.
Τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.
Σε χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα αύριο, Κυριακή. Εξάλλου, από τις αρχικές προβλέψεις είχε καταστεί σαφές πως η Κυριακή θα αποτελέσει την ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, η οποία κινείται προς την Ελλάδα από τη νότια Ιταλία.
Σύμφωνα με την ανάλυση του, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι το κεντρικό Ιόνιο –με έμφαση στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη– καθώς και η δυτική ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία.
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού
Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που εκδόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 27/9, συνολικά 10 περιοχές της χώρας βρίσκονται στο «κόκκινο».
Πιο συγκεκριμμένα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),
- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
- την Αιτωλοακαρνανία,
- τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές
Σε ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται δέκα περιοχές της χώρας, οι οποίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα εκδηλωθεί τις επόμενες ώρες.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να είναι έτοιμες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
