Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες
Ο καιρός χειροτερεύει τις επόμενες ώρες αφού προ των πυλών είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο, όπως σημειώνει η ΕΜΥ
Όπως ενημερώνει η ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε στις 26/9 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9),
- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
- την Αιτωλοακαρνανία,
- τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
«Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.
Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη», σημειώνει η ΕΜΥ.
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την νότια Ιταλία – Κινείται προς τη δυτική Ελλάδα
Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε ανάρτηση σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία στη χώρα μας, τονίζοντας ότι: «Η ατμοσφαιρική διαταραχή που περιμέναμε από χθες πάνω από τη νότια Ιταλία έχει ήδη σχηματιστεί, όπως φαίνεται στη δορυφορική εικόνα του πρωινού. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, το απόγευμα θα περάσει στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ».
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
