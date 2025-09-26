Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπως παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα των ριπών ανέμου του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 5 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ριπές ανέμου άνω των 80 km/h.

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 27/09, καταγράφτηκε στη Βορειοανατολική Αττική και συγκεκριμένα στην κορυφή της Πεντέλης με 106,2 km/h.

Εκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού . Σύμφωνα με αυτό, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά από σήμερα, Παρασκευή.

Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Από σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.