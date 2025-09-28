Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων
Άγνωστο παραμένει πότε θα υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες από και προς την Κεφαλονιά, που έχει πληγεί όπως και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία.
Εκατοντάδες επιβάτες έχουν καθηλωθεί το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς, λόγω της κακοκαιρίας, δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα φαινόμενα απέχουν για την ώρα από το να χαρακτηριστούν ακραία, δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στο αεροδρόμιο του νησιού.
Εκατοντάδες επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί, παραμένουν επί ώρες στις αίθουσες αναμονής. Προς το παρόν δεν έχουν ενημερωθεί αν έχει βρεθεί λύση για τις πτήσεις τους.
Απίστευτη η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς – Εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένοι#kefaloniapress https://t.co/R1oLyi6MC0 pic.twitter.com/ggzcUPVWuH
— Kefalonia Press (@kefaloniapress) September 28, 2025
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Συνεπώς, παραμένει άγνωστο πότε θα εξομαλυνθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.
Κακοκαιρία έως αργά το βράδυ
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής, με έντονα φαινόμενα σε Δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Επίσης, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
