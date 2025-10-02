Ο κακοκαιρία θα προκαλέσει καταιγίδες σε Ραφήνα, Αρτέμιδα, Κορωπί, Γλυφάδα, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Ραφήνα τις επόμενες ώρες, ενώ από το βράδυ και μετά θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή, θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γ. Τσατραφύλλια, πέραν της Αττικής, πλημμυρικά φαινόμενα μπορεί να εκδηλωθούν:

από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισας, στη Χαλκιδική, στην Πιερία και την Ημαθία,

από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σήμερα καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της χώρας.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε δέντρο την ώρα που εκείνος διερχόταν από το σημείο:

Βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε ποτάμια πολλούς δρόμους της Αττικής, ενώ χαλασμένα φανάρια προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Κακοκαιρία: Live η πορεία των φαινομένων

Ο καιρός την Παρασκευή:

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα, μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.

Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 19 με 22 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.