Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες – Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 23:20

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες – Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες.

Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβαν οι πολίτες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες, με την κακοκαιρία να αρχίζει να «δείχνει τα δόντια» της και στη βόρεια Ελλάδα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείται τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

Δεύτερο 24ωρο κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γ. Τσατραφύλλια, πέραν της Αττικής, πλημμυρικά φαινόμενα μπορεί να εκδηλωθούν:

  • Από το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισας, στη Χαλκιδική, στην Πιερία και την Ημαθία,
  • Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα ξεκίνησε από τα δυτικά, με τις περιοχές του Ιονίου και τα ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας να δέχονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής στους Παξούς

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το METEO, το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 99,6 χιλιοστά.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε δέντρο την ώρα που εκείνος διερχόταν από το σημείο. Βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε ποτάμια πολλούς δρόμους της Αττικής, ενώ χαλασμένα φανάρια προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Στο Αιτωλικό αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ τα νερά μπήκαν και σε σπίτια. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού. Άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική.

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειες τους.

World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

