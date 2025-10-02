Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και αύριο Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειες τους.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Meteo, «κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης 02/10 οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Την Παρασκευή 03/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ότι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 03/10.

