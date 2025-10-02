Η κακοκαιρία επελαύνει στη χώρα και προκαλεί προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στο Γρίμποβο, στη Ναύπακτο, κεραυνός χτύπησε δέντρο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δείτε βίντεο:

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε δέντρο την ώρα που εκείνος διερχόταν από το σημείο:

Βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε ποτάμια πολλούς δρόμους της Αττικής, ενώ χαλασμένα φανάρια προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Κακοκαιρία: Live η πορεία των φαινομένων

Ο καιρός την Παρασκευή:

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα, μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.

Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 19 με 22 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.