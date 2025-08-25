Μια ξεχωριστή στιγμή συνέβη την Παρασκευή (22/8) στο κατάμεστο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, όπου οι Coldplay έδωσαν μία ακόμα συναρπαστική συναυλία.

Καθώς οι θεατές απολάμβαναν την αγαπημένη τους μπάντα, η κάμερα του σταδίου εστίασε σε έναν νεαρό άνδρα που κρατούσε ένα πλακάτ, ζητώντας από το κοινό και την kiss cam να του δώσει την ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, η οποία στεκόταν μπροστά του. Η σκηνή προκάλεσε αμέσως τον ενθουσιασμό του κοινού, που περίμενε με αγωνία να δει πώς θα εξελιχθεί το γεγονός.

Ο Κρις Μάρτιν, ο τραγουδιστής των Coldplay, αρχικά φάνηκε να διστάζει, αλλά σύντομα αποφάσισε να προσθέσει τη δική του δόση χιούμορ στη στιγμή. Με χαρακτηριστική αμεσότητα και πνευματώδη διάθεση, ανέφερε ότι θα πραγματοποιούσε κάποιους «βασικούς ελέγχους ασφαλείας». Μπροστά σε ένα κοινό που ξέσπασε σε γέλια, ρώτησε τον άνδρα αν η γυναίκα ήταν πραγματικά η σύντροφός του.

Στη συνέχεια, μάλιστα, ρώτησε αν η γυναίκα στην οθόνη μπορεί να είναι «τεχνητή νοημοσύνη» αντί για πραγματικό άτομο. Το κοινό παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα και ενθουσιασμό, ενώ το ζευγάρι εμφανιζόταν στην kiss cam χαμογελαστό αλλά εμφανώς αμήχανο μπροστά στους χιλιάδες θεατές.

Τελικά, ο άνδρας γονάτισε μπροστά στη σύντροφό του και της έκανε την πολυπόθητη πρόταση γάμου. Η αντίδραση της κοπέλας ήταν θετική, λέγοντας το πολυαναμενόμενο «ναι», ενώ το στάδιο ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay έχει γίνει viral

Το στιγμιότυπο αυτό αποτέλεσε και μια έμμεση αναφορά στο πρόσφατο σκάνδαλο που είχε προκαλέσει παγκόσμιο ντόρο τον περασμένο Ιούλιο, με τον Άντι Μπάιρον, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας λογισμικού Astronomer, και την Κρίστιν Κάμποτ, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας εταιρείας.

Στο βίντεο που έγινε viral, οι δύο παντρεμένοι εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι στην kiss cam κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη, με τον Μπάιρον να τυλίγει τα χέρια του γύρω από τη μέση της Κάμποτ. Αμέσως μετά, ο Μπάιρον απομάκρυνε τα χέρια του και κρύφτηκε πίσω από το κιγκλίδωμα, ενώ η Κάμποτ γύρισε πλάτη στην κάμερα, εμφανώς σοκαρισμένη.

11. During Coldplay’s Boston concert, the kiss cam caught Astronomer CEO Andy Byron & HR chief Kristin Cabot in a steamy moment—leading to their resignations & talks of a lawsuit! 😱

pic.twitter.com/tq6bG9qRML — Earth_Wanderer (@earth_tracker) July 31, 2025

Παρά το σκάνδαλο, ο τραγουδιστής υπερασπίστηκε τη λειτουργία της kiss cam στις συναυλίες των Coldplay, λέγοντας κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Craven Park της Αγγλίας: «Αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έγινε θέμα. Είναι ο τρόπος μας για να σας συναντάμε, άρα δεν πάει πουθενά».