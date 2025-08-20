Δεν πάει πουθενά: Ο Κρις Μάρτιν δεν αποσύρει την kiss cam από τις συναυλίες των Coldplay

Ήταν στα μέσα του Ιουλίου, όταν η συναυλία των Coldplay στη Βοστώνη μετατράπηκε σε παγκόσμια είδηση. Κατά την διάρκεια του live, η kiss cam «συνέλαβε» ένα ζευγάρι στις κερκίδες, που όπως αποδείχθηκε θα προτιμούσε να ανοίξει η γη και να το καταπιεί παρά να το πάρουν χαμπάρι.

Μετά από λίγες ώρες όλα είχαν βγει στη φόρα. Το «παράνομο» ζευγάρι ήταν ο CEO της Astronomer Άντι Μπάιρον και η υπεύθυνη HR Κριστίν Κάμποτ – και οι δύο παντρεμένοι και οι δύο πρώην στελέχη της εταιρείας πλέον. Για τις επόμενες ημέρες, οι προσωπικές ζωές τους… κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να κατηγορήσουν το συγκρότημα και την kiss cam για τις διαστάσεις που πήρε το όλο θέμα.

Ωστόσο, παρά τις διάφορες γκρίνιες που ακούστηκαν, ο Κρις Μάρτιν είναι αποφασισμένος να μην αποσύρει την kiss cam από τις συναυλίες τους.

«Αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έγινε θέμα» είπε ο leader των Coldplay κατά την διάρκεια της συναυλίας τους στο Craven Park της Αγγλίας και υπερασπίστηκε την kiss cam. «Είναι ο τρόπος μας για να σας συναντάμε, άρα δεν πάει πουθενά».

Μάλιστα, μετά από λίγο δεν είχε πρόβλημα να κάνει πλάκα και με κάποιους από τους θεατές για το όλο θέμα. Όταν κάποιος από το κοινό του φώναξε ότι ήταν στη συναυλία στη Βοστώνη, ο Κρις Μάρτιν του απάντησε «σε ευχαριστώ που ήρθες ξανά μετά από εκείνο το φιάσκο».