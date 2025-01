Το «αντίο» του Νεϊμάρ στην Αλ Χιλάλ (pic)

Την απόφασή να αποχωρήσει από την Αλ Χιλάλ και να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη, τη Σάντος, πήρε ο Νεϊμάρ που αποχαιρέτησε τη μέχρι πρότινος ομάδα του. Ο Βραζιλιάνος σταρ ευχαρίστησε τόσο τον σύλλογο, όσο και τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας πως βρήκε ένα νέο σπίτι και δεσμεύθηκε να παρακολουθεί την πρόοδο που κάνει το ποδόσφαιρο στη χώρα.

To everyone at Al Hilal, to the fans, Thank you !!

I gave everything to play and I wish we enjoyed better times on the pitch together ..

To Saudi, thank you for giving me and my family a new home and new experiences

I now know the real Saudi and have friends for life

I always… pic.twitter.com/NgeoUjZk1D

— Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2025