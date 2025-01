«Είπε ναι στη Ρεάλ ο Αλεξάντερ-Άρνολντ»

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, όλα δείχνουν πως δεν θα είναι πλέον ο δεξιός μπακ της Λίβερπουλ, αφού συμφώνησε να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη Marca.

Η Ρεάλ στοχεύει τώρα να πείσει τους Reds να τον αποδεσμεύσoυν σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο, την ώρα που έχουν προτείνει τετραετές συμβόλαιο με μεγάλο μπόνους υπογραφής στον Άγγλο μπακ. Μάλιστα, ειναι διατεθειμένη να δώσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να τον κάνει τώρα δικό της, με τον αγγλικό σύλλογο να ζητά 70-80 εκατ. ευρώ.

