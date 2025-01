Αποθέωση για τον Σελς στην Αγγλία – «Είναι τα χρυσά γάντια της Πρέμιερ Λιγκ»

Ο Ματς Σελς είναι δίχως άλλο ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της φανταστικής πορείας της Νότιγχαμ Φόρεστ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και όλοι αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του στην ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ήταν εξαιρετικός και στο μεγάλο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας του, απέναντι στην Λίβερπουλ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αποθεώνουν τον Βέλγο τερματοφύλακα για τις εμφανίσεις του, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως και ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ εκθείασε την απόδοση του Σελς στο χθεσινό μεγάλο ματς.

«Ο Σελς έκανε έξι σωτήριες αποκρούσεις για την ομάδα του, στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ. Υπάρχει λοιπόν ξεκάθαρος λόγος για το ότι είναι τα «χρυσά» γάντια στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα B/R football, επιχειρώντας να περιγράψει με λίγες λέξεις τα όσα έχει προσφέρει ο Σελς στη Νότιγχαμ την φετινή σεζόν.

Matz Sels had a heroic performance with six big saves against Liverpool

There’s a reason Forest’s keeper is the Golden Glove leader in the Premier League 🧤 pic.twitter.com/qONtiXNaif

— B/R Football (@brfootball) January 14, 2025