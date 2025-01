Ο Άρνε Σλοτ αποθέωσε Νότιγχαμ και Εσπίριτο Σάντο – «Είναι διεκδικητές του τίτλου»

Η Λίβερπουλ εδώ και αρκετό καιρό απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στην Premier League και έχει βάλει πλώρη για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, έχοντας ρεκόρ 14-4-1 στα πρώτα 19 παιχνίδια της, με τη μοναδική της ήττα να είναι από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και μάλιστα στο «Άνφιλντ».

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, διανύοντας μια μυθική σεζόν, θα υποδεχθεί τους πρωτοπόρους το βράδυ της Τρίτης (14/01, 22:00) στο «City Ground», όντας στο -6 με παιχνίδι περισσότερο.

Στις δηλώσεις του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, χρησιμοποίησε αποθεωτικά λόγια για τη Νότιγχαμ αλλά και τη δουλειά που έχει κάνει ο Πορτογάλος προπονητής της, τονίζοντας πως αξίζει να της συμπεριφέρονται σαν ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο.

Arne Slot says Nottingham Forest are title contenders this season ahead of Liverpool’s visit to the City Ground on Tuesday night. #BBCFootball #NFOLIV pic.twitter.com/BxkC1ZPHqa

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 13, 2025