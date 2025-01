Επτά νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από κατολισθήσεις μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις στη Βραζιλία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις αγνοούνται στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη Βραζιλία, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιπατίνγκα, μια πόλη 227.000 κατοίκων όπου έπεσαν 80 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή, σύμφωνα με τον τοπικό δήμο. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 8χρονο παιδί, που βρέθηκε νεκρό από τους πυροσβέστες στα συντρίμμια ενός σπιτιού.

Οι διασώστες αναζητούν τρεις ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν όταν παρασύρθηκαν από έναν χείμαρρο λάσπης.

Φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξαν οι πυροσβέστες δείχνουν τεράστιους χειμάρρους λάσπης, όπου διακρίνονται διάσπαρτα συντρίμμια.

Imagens aéreas revelam como ficou Ipatinga, no Vale do Aço, após o temporal que devastou a cidade na madrugada deste domingo (12). Ruas ficaram cobertas por água e lama, e as enxurradas invadiram áreas como o entorno do ginásio olímpico Ely Amâncio. Até o momento, seis mortes… pic.twitter.com/fuGuINB0Cv

— O Tempo (@otempo) January 12, 2025