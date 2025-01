Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 33 ομήρους κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της επικείμενης συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ θεωρεί ότι οι περισσότεροι από τους 33 ομήρους είναι ζωντανοί, όπως είπε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους σήμερα Δευτέρα, αλλά στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και σοροί νεκρών ομήρων.

Με βάση όσα είπε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, τα εμπλεκόμενα μέρη στις συνομιλίες φαίνεται να πλησιάζουν στο κλείσιμο της συμφωνίας και το Ισραήλ είναι έτοιμο να την εφαρμόσει άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα διατηρήσουν μια παρουσία κατά μήκος του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας – που βρίσκεται στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα – κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Hamas is expected to release 33 hostages during the first phase of an emerging ceasefire agreement, according to two Israeli officials https://t.co/p509bRNGdE

Το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή της παραμονής του ισραηλινού στρατού, συνέβαλε στο να ναυαγήσουν προηγούμενες προσπάθειες για συμφωνία που θα οδηγούσε σε εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων, τονίζει το CNN.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός θα δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη μέσα στη Γάζα κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο που δεν διευκρίνισε κάτι παραπάνω για αυτή τη ζώνη.

Και αυτό το ζήτημα έχει υπάρξει «αγκάθι» στους προηγούμενους γύρους των συνομιλιών.

Οι κάτοικοι της βόρειας Γάζας θα μπορέσουν να επιστρέψουν ελεύθερα στην περιοχή, αλλά ένας Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι θα υπάρχουν «ρυθμίσεις ασφαλείας», χωρίς να τις προσδιορίσει.

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δολοφονία Ισραηλινών δεν θα απελευθερωθούν στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο αξιωματούχος, αλλά στη Λωρίδα της Γάζας ή στο εξωτερικό, κατόπιν συμφωνιών με ξένες χώρες.

Το CNN επικοινώνησε με τη Χαμάς για να ζητήσει το σχόλιο της.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος είχε πει στους δημοσιογράφους ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες αργά το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια της συνάντησης του διευθυντή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα με τους διαμεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ.

«Γίνεται λόγος για συμφωνία στο εγγύς μέλλον – είναι αδύνατο να πούμε αν είναι θέμα ωρών ή ημερών», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να εφαρμόσει γρήγορα τη συμφωνία, αλλά η συμφωνία πρέπει πρώτα να εγκριθεί τόσο από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας όσο και από το κυβερνητικό συμβούλιο σε πλήρη σύνθεση. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει επίσης να δώσει χρόνο στους αντιπάλους της συμφωνίας να υποβάλουν αίτηση ακύρωσής της στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός – η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου – θα αρχίσουν την 16η ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας, τονίζει το CNN.

Στην επικείμενη συμφωνία αναφέρονται και άλλα μέσα, όπως το Kan, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο τελευταίος όμηρος θα απελευθερωθεί την 42η ημέρα, ενώ το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους από τη μεριά του 1.300 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει τελικά και από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η συμφωνία ίσως να ανακοινωθεί αύριο Τρίτη.

🇮🇱 — NEW DETAILS ON HOSTAGE DEAL:

• The proposed Gaza hostage deal’s Phase 1 outlines that Hamas will release a total of 33 hostages, with the first batch to be freed on the initial day of the truce.

• The final hostage is expected to be released on day 42.

• In… pic.twitter.com/NqJeydeblQ

— Belaaz News (@TheBelaaz) January 13, 2025