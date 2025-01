Τα ονόματα πέντε στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχη στη βόρεια Γάζα ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι πέντε στρατιώτες ήταν μέλη της Ταξιαρχίας Nahal. Άλλοι οκτώ στρατιώτες από την ίδια ταξιαρχία τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα ονόματα των στρατιωτών είναι:

Η σχετική ανάρτηση των IDF στο Χ:

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέρριψαν πύραυλο που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη πριν αυτός περάσει στο Ισραήλ.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Χούθι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Houthis in Yemen take responsibility for this evening’s ballistic missile launch at Israel.

The Iran-backed terror group claims to have launched the missile at a «vital target» in the Tel Aviv area, and that «the operation achieved its goal successfully.»

According to the…

