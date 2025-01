Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα είναι κοντά, αν και τέτοιες εκτιμήσεις έχουν αποδειχθεί λανθασμένες το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, πολλά από τα εμπλεκόμενα μέρη στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς δηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις σημειώνουν πρόοδο.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι το Κατάρ παρέδωσε στο Ισραήλ και τη Χαμάς ένα «τελικό» προσχέδιο συμφωνίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ίσως η πιο χαρακτηριστική δήλωση έρχεται από τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος είπε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα, πριν ο πρόεδρος Μπάιντεν φύγει από το γραφείο του».

«Έχουμε βρεθεί εδώ ξανά, έχουμε ξαναβρεθεί κοντά και δεν μπορέσαμε να περάσουμε τη γραμμή του τερματισμού, οπότε δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις», είπε στη συνέχεια, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του.

Ο Σάλιβαν είχε μιλήσει με τον Αμερικανό διπλωμάτη Μπρετ ΜακΓκουρκ, τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι και έναν Ισραηλινό διαπραγματευτή που δεν κατονόμασε.

«Υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημα τώρα για το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα είναι ‘μπορεί η Χαμάς να φτάσει στο ναι;’», αναρωτήθηκε.

