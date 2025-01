«Οι όροι για τη συμφωνία θα γίνουν χειρότεροι με την έλευση του Τραμπ» - Απειλεί τη Χαμάς σύμβουλός του

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία των υπηρεσιών ασφάλειας του Ισραήλ έφτασε σήμερα Κυριακή στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις επίτευξης μιας συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σε ανταλλαγή για την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας πλησιάζει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ που έχουν ρόλο διαμεσολαβητή έχουν ανανεώσει τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για την απελευθέρωση των 98 ομήρων που κρατούνται εκεί, πριν από την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες, ότι στην αντιπροσωπεία συμμετέχει ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, ο αρχηγός της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας (Shin Bet) Ρονέν Μπαρ, αλλά και ο υποστράτηγος Νιτζάν Αλόν.

Σύμφωνα με τη Haaretz, την ώρα που ξεκινούν συνομιλίες στην Ντόχα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τους ακροδεξιούς υπουργούς του που διαφωνούν να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς.

Αυτοί είναι ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν που μίλησε στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

«Είμαστε πολύ πολύ κοντά (σ.σ. σε μια συμφωνία για τη Γάζα) και όμως μακριά γιατί δεν είμαστε εκεί. Είναι δυνατόν να γίνει πριν από τις 20 Ιανουαρίου, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος», είπε χαρακτηριστικά ο Σάλιβαν.

Οι δηλώσεις του Σάλιβαν απηχούν σε μεγάλο βαθμό την αισιοδοξία σε συνδυασμό με τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν ο Μπάιντεν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν σε σχόλια τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τη συνέχιση των συνομιλιών, όπως σχολιάζουν οι Times of Israel.

Ο επερχόμενος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικ Γουόλτζ, απείλησε τη Χαμάς σε συνέντευξή του στο ABC, λέγοντας ότι οι όροι για τη συμφωνία θα γίνουν χειρότεροι με την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο.

«Αυτές οι διαπραγματεύσεις γίνονται κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Χαμάς είναι εντελώς απομονωμένη, πάντα περίμενε ότι το ιππικό θα ερχόταν από τον βορρά με τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει αποδεκατιστεί και καταστραφεί. Είχαμε μια τεράστια θετική κίνηση με την εκλογή του στρατηγού Αούν στον Λίβανο», είπε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

President-elect Donald Trump’s pick for national security adviser, Rep. Mike Waltz, R-Fla., said negotiations for a deal to free the hostages in the Hamas-Israel war “are literally happening as we speak.” https://t.co/qQQYfGQmpB

— ABC News (@ABC) January 12, 2025