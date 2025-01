Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν σήμερα μια τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την «πρόοδο» που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του δεύτερου.

«Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον Αμερικανό πρόοδο την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μας και τον ενημέρωσε για την εντολή που έδωσε στη διαπραγματευτική ομάδα στην Ντόχα» αναφέρει η ανακοίνωση αυτή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Prime Minister Netanyahu thanked President Biden and President-elect Donald Trump for cooperating in this sacred mission.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 12, 2025