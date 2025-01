Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Σάββατο τον θάνατο σε μάχη τεσσάρων μελών τους, ηλικιών μεταξύ 19 και 37 ετών, στη Γάζα, σε ένα μικροσκοπικό θύλακα που έχει μετατραπεί σε θέατρο πολέμου ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από 15 μήνες ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

Οι νέες απώλειες αυξάνουν σε 403 τον επίσημο απολογισμό των απωλειών του ισραηλινού στρατού στην παραθαλάσσια περιοχή αφότου άρχισαν οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις του σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, στα τέλη εκείνου του μήνα.

Αξιωματικός και έφεδρος εξάλλου «τραυματίστηκαν σοβαρά» στο ίδιο συμβάν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε σε ανακοινωθέν του ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με μια πρώτη έρευνα, οι στρατιώτες στο χτυπήθηκαν σην περιοχή Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας από εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδότησαν ένοπλοι, οι οποίοι επίσης άνοιξαν πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η επίθεση του Ισραήλ επικεντρώνεται τώρα στην περιοχή Μπέιτ Χανούν μετά από επιδρομές στην Τζαμπάλια και την Μπέιτ Λαχίγια.

Από την 6η Οκτωβρίου, διεξάγει εντατικές χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων της Χαμάς, κατ’ αυτόν.

Ανέφερε χθες Σάββατο πως οι δυνάμεις του σκότωσαν τρεις «τρομοκράτες» σε χερσαία επιχείρηση κοντά στην Τζαμπάλια. Ακόμα Ισραηλινός ελεύθερος σκοπευτής δολοφόνησε τον δημοσιογράφο Σαέντ Ναμπχάν στη Γάζα, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ. Το γιλέκο του με την ένδειξη PRESS δεν έφτανε να σταματήσει την σφαίρα.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.208 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Τουλάχιστον 46.537 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους έκτοτε στις ισραηλινές καταστροφικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Today, the occupation killed my colleague, journalist Saed Nabhan, nephew of Khaled, soul of my soul. The sniper bullet entered his chest and exited his back.

Are we just numbers to this world? At this point, every journalist in Gaza is just waiting for their turn to be murdered pic.twitter.com/HzbyKDCUpc

— Nahed hajjaj (@nahed_hajjaj99) January 10, 2025