Απάντηση Μπλίνκεν στους New York Times: «Ανησυχείτε μην σας κατηγορήσουν ότι στηρίξατε γενοκτονία στη Γάζα;»

Λίγες μέρες πριν εγκαταλείψει το πόστο του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Άντονι Μπλίνκεν δεν παύει να υπερασπίζεται αναφανδόν το Ισραήλ στα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, διακεκριμένοι Πολιτικοί επιστήμονες, όπως ο Τζον Μιερχάιμερ και η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, είναι πεπεισμένοι για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόσφατα, μάλιστα η Αλμπανέζε καταδίκασε την εισβολή του Ισραήλ στο τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα, καθώς και τον εκτοπισμό του προσωπικού και των ασθενών.

«Το Ισραήλ γράφει μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία των γενοκτονιών, με μελάνι «Made in the West»», έγραψε η Αλμπανέζε στο Χ.

Παρ’ όλα αυτά ο Άντονι Μπλίνκεν έχει διαφορετική εικόνα.

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο των New York Times, Λούλου Γκαρσία Ναβάρο, μεταξύ άλλων και για τον ρόλο των ΗΠΑ στις εξελίξεις στη Γάζα.

.@LuluGNavarro: Do you worry you’ve been presiding over what the world will see as a genocide?

Blinken: No. It’s not, first of all. Second, as to how the world sees it, I can’t fully answer to that

No… He can’t even pretend to care. Seeing it is so much worse than reading it. pic.twitter.com/JGofIYivNs

— Assal Rad (@AssalRad) January 5, 2025