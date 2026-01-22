Σάρωσε τη Ρόδο η κακοκαιρία – Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη με τα κύματα
Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ρόδο
Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα και έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.
Την ίδια ώρα πλοίο έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους για να δέσει στο λιμάνι.
Επίσης, πτώση τοιχίου σημειώθηκε χθες επί της οδού Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση.
Στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία του Δήμου Ρόδου, της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Ρόδου.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
- Σάρωσε τη Ρόδο η κακοκαιρία – Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη με τα κύματα
- Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
- Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
- Άσε τους influencers να λένε – Μύθοι και αλήθειες για το τρέξιμο
- Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία – Αρκετοί αγνοούμενοι
- Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες παροχές και επιδόματα δεν φορολογούνται – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
- Συνταγή: Παραδοσιακή χορτόπιτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις