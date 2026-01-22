Σάρωσε τη Ρόδο η κακοκαιρία – Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη με τα κύματα

Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα και έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.

Την ίδια ώρα πλοίο έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους για να δέσει στο λιμάνι.

Επίσης, πτώση τοιχίου σημειώθηκε χθες επί της οδού Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση.

Στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία του Δήμου Ρόδου, της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Ρόδου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.