Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.
- Άγιος Δημήτριος: «Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό» λέει ο παππούς του δράστη – Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος στον ανακριτή
- Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
- Τραγωδία στον Βόλο – Νεκρή σε τροχαίο 44χρονη μητέρα δύο παιδιών στον Αλμυρό
- Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Κίεβο κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την άφιξη στο λιμάνι της Χάιφας πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά τα οποία έκλεψαν οι ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Bernadett Szabo).
Η παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις φιλικές σχέσεις Ουκρανίας – Ισραήλ
Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ.
Στα μέσα Απριλίου, το Κίεβο είχε ήδη ενημερώσει τις ισραηλινές αρχές για την άφιξη ενός άλλου πλοίου στη Χάιφα που μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.
Νότα διαμαρτυρίας
«Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να μην δεχθεί αυτά τα κλεμμένα σιτηρά και βλάψει τις σχέσεις μας», υπογραμμίζει ο Σιμπίχα, προαναγγέλλοντας πως στον ισραηλινό πρεσβευτή θα επιδοθεί νότα διαμαρτυρίας το πρωί σήμερα Τρίτη.
Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.
It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
- Μεξικό: Πυρά, οδοφράγματα και αποκλεισμοί δρόμων μετά τη σύλληψη βαρόνου ναρκωτικών
- Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
- Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
- Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
- Μενουδάκος για υποκλοπές: Σε χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας η Δικαιοσύνη
- Σαντορίνη: Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας – Πού απαγορεύεται η πρόσβαση λόγω γεωδυναμικών φαινομένων
- Γιορτή σήμερα 28 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
