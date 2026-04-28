Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 05:45

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Ο σχεδόν συμφιλιωτικός τόνος του Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την επίθεση του Σαββάτου στη δεξίωση της ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δεν είχε διάρκεια (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leah Millis, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κι ο Λευκός Οίκος του ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους, προσάπτοντάς τους ιδίως ότι ενθαρρύνουν την «πολιτική βία».

«Η λατρεία του μίσους που πηγάζει από την αριστερά εναντίον του προέδρου (…) απέτυχε να ξαναχτυπήσει το σαββατοκύριακο»

Κάτι στο οποίο η αντιπολίτευση των δημοκρατικών απάντησε προτρέποντας να «σκουπίσει μπροστά στην πόρτα του», να βάλει σε τάξη τα του οίκου του.

«Η λατρεία του μίσους που πηγάζει από την αριστερά εναντίον του προέδρου και όλων όσοι τον υποστηρίζουν και εργάζονται γι’ αυτόν έχει προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς και θανάτους» αλλά «απέτυχε να ξαναχτυπήσει το σαββατοκύριακο», πέταξε χθες η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Θύμισε πως πρόκειται για την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερα από δυο χρόνια και κατακεραύνωσε τη «συστηματική δαιμονοποίηση» του 79χρονου αρχηγού του κράτους.

«Τα τελευταία χρόνια, κανένας δεν αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει (…) περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», υποστήριξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Oσοι χαρακτηρίζουν, μόνιμα και άδικα, τον πρόεδρο φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ για πολιτικούς σκοπούς, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», συνέχισε.

«Σκουπίστε μπροστά στην πόρτα σας»

Η κ. Λέβιτ στ’ αλήθεια «θέλει να παραδώσει μαθήματα αγωγής του πολίτη, να μας κάνει μαθήματα πολιτισμού;» ήταν η οργισμένη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

«Σκουπίστε μπροστά στην πόρτα σας πριν μας πείτε οτιδήποτε για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε», πρόσθεσε.

Από το 2015, όταν διεξήγαγε την πρώτη του εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει εμπρηστικές δηλώσεις, ενίοτε χυδαίες, εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων του, μεταναστών…

Χαρακτηρίζει συχνά πολιτικούς των δημοκρατικών «προδότες», δημοσιογράφους «εχθρούς του λαού».

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει πει δημόσια ότι ήταν «ευτυχής» για τον θάνατο πρώην διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) που ανέλαβε να διενεργήσει έρευνα σε βάρος του.

Μια από τις πρώτες αποφάσεις του όταν επέστρεψε στην εξουσία ήταν να απονείμει χάρες στους οπαδούς του που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021, για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης στις εκλογές του 2020 του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν — που ουδέποτε έπαψε να χαρακτηρίζει «κλοπή», προϊόν νοθείας.

24ωρη ανακωχή…

Δεν υπήρχε ίχνος αυτής της δηλητηριώδους ρητορικής όμως το Σάββατο το βράδυ, όταν ο αμερικανός πρόεδρος, ακόμη με το σμόκιν του, εμφανίστηκε μπροστά σε δημοσιογράφους δυο ώρες αφού ένοπλος αποπειράθηκε να εισβάλει στην αίθουσα όπου θα γινόταν το ετήσιο δείπνο που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου — στο οποίο αποφάσισε να πάει για πρώτη φορά.

Ευχαρίστησε μάλιστα τον Τύπο για την κάλυψη των γεγονότων.

Ο μεγιστάνας μίλησε πολύ ήρεμα, σχεδόν αποστασιοποιημένα, για το συμβάν που είχε μόλις εκτυλιχτεί.

«Θα απεχθανόμουν να πω ότι νιώθω πως με τιμά, αλλά έχω καταφέρει πολλά. Αλλάξαμε αυτήν τη χώρα, και πολύς κόσμος δεν είναι ευτυχής για αυτό. Νομίζω επομένως πως αυτό ήταν, αντίδραση», είπε αναφερόμενος στην επίθεση.

Μίλησε για στιγμή «αλληλεγγύης», ακόμη και «αγάπης» στη χώρα.

Αλλά η ανακωχή δεν διήρκεσε παρά λιγότερες από 24 ώρες: το βράδυ της Κυριακής αντέδρασε βίαια όταν μια δημοσιογράφος του CBS News διάβασε μέρος του «μανιφέστου» του οπλοφόρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του έπαιρνε.

«Δεν είμαι βιαστής»

«Είσαι αισχρή», της πέταξε.

Στα αποσπάσματα που διάβασε η Νόρα Ο’ Ντόνελ γίνονταν αναφορές στα «εγκλήματα» κάποιου «παιδεραστή» και «βιαστή» — χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά Ντόναλντ Τραμπ.

Στα οποία αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει: «Δεν είμαι βιαστής», «δεν είμαι παιδεραστής».

«Το περίμενα ότι θα τα διαβάζατε αυτά (…) επειδή είσαστε φρικτοί άνθρωποι».

Χθες απαίτησε — ξανά — να απολυθεί ο παρουσιαστής νυχτερινού τηλεοπτικού σόου Τζίμι Κίμελ, μαύρο πρόβατο του αμερικανού προέδρου, που κατηγόρησε για διέγερση βίας, εξαιτίας αστείου του για τη Μελάνια Τραμπ.

Ο χιουμορίστας, σε μια από τις εκπομπές του την περασμένη εβδομάδα, προτού διαπραχθεί η επίθεση, αστειεύτηκε πως η πρώτη κυρία ήταν «εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

