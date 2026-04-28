Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 00:45

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κορίνθιανς απέσυρε ένα κάθισμα από τη Neo Química Arena σε ένδειξη διαμαρτυρίας μετά από ρατσιστικές προσβολές εναντίον του αντίπαλου τερματοφύλακα Κάρλος Μιγκέλ. Την ίδια στιγμή ο ιστορικός σύλλογος ανακοίνωσε μια εκστρατεία διαρκείας στο γήπεδο μετά από περιστατικό ρατσιστικής λεκτικής βίας εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας.

«Εδώ, ο ρατσισμός δεν έχει θέση. Και ποτέ δεν θα έχει.» Με αυτό το μήνυμα, η Κορίνθιανς αντέδρασε σε ένα πρόσφατο περιστατικό ρατσιστικών προσβολών εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, Κάρλος Μιγκέλ.

Ως συμβολική κίνηση, ο σύλλογος αποφάσισε να αφαιρέσει για αόριστο χρονικό διάστημα μια θέση από τον τομέα όπου συνέβη το περιστατικό ρατσισμού. Το μέτρο υιοθετήθηκε αφού δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί ο υπεύθυνος στις κερκίδες, σύμφωνα με την Κορίνθιανς.

Στη θέση της καρέκλας, τοποθετήθηκε ένα αυτοκόλλητο με τη φράση «Εδώ, ο ρατσισμός δεν έχει θέση», καθώς και ένας κωδικός QR που παραπέμπει το κοινό σε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, καταγραφής και καταγγελίας περιστατικών ρατσισμού.

Είμαστε ένας αντιρατσιστικός σύλλογος, αποτελούμενος και από μαύρους άνδρες και γυναίκες

Ο διευθυντής πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης του συλλόγου, Ραφαέλ Καστίγιο, υπογράμμισε τον διαρθρωτικό χαρακτήρα της εκστρατείας. «Η ιστορία του Κορίνθιανς είναι η ιστορία της ένταξης και της συμμετοχής. Δεν είναι ότι το κύριο θέμα είναι να πάρουμε θέση για να αποφύγουμε αθλητικές κυρώσεις».

«Η στάση μας είναι πολύ πιο βαθιά και άμεση» συνέχισε ο Καστίγιο. «Είμαστε ένας αντιρατσιστικός σύλλογος αποτελούμενος σε μεγάλο βαθμό από μαύρους άνδρες και γυναίκες. Ποτέ δεν θα συναινέσουμε και δεν θα δεχτούμε στους χώρους μας, που πρέπει να είναι δημοκρατικοί και χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τον ιστορικό μας ρόλο.»

Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο στόχος είναι να μετατραπεί ο χώρος σε ένα μόνιμο σημείο ευαισθητοποίησης για τους οπαδούς. Επιπλέον, ο QR code με εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του σταδίου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σύλλογος τιμωρήθηκε ούτως ή άλλως, καθώς η κάτω δυτική κερκίδα θα παραμείνει κλειστή για τον αγώνα εναντίον της Σάο Πάολο στις 10 Μαΐου. Καθώς η ατομική τιμωρία απέτυχε, ο σύλλογος αντιμετώπισε το περιστατικό με μια θεσμική και συμβολική κίνηση.

Η Δημοκρατία της Κορίνθιανς

Η Κορίνθιανς ιδρύθηκε το 1910 στο Σάο Πάολο από εργάτες του σιδηροδρόμου και ήταν η πρώτη ομάδα που ενέταξε φτωχούς, μετανάστες, μιγάδες και μαύρους. H Democracia Corinthiana ήταν ένα ιδεολογικό ποδοσφαιρικό κίνημα το οποίο έλαμψε τη δεκαετία του ’80, όταν η Βραζιλία στέναζε κάτω από την δικτατορία.

Το 1982 προσελήφθη ο Αντίλσον Μοντέιρο Άλβες ως νέος προπονητής, σε αντικατάσταση του Βισέντε Ματέους. Ο Άλβες πίστευε ότι ένας από τους λόγους της αποτυχίας ήταν η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και της ομάδας. Αφού άκουσε τις απόψεις των παικτών και άλλων στελεχών του συλλόγου, ιδίως του πολιτικά ευαισθητοποιημένου αρχηγού και ηγέτη της ομάδας Σόκρατες, ο προπονητής αποφάσισε να μετασχηματίσει την άκαμπτη ιεραρχική δομή προς μια μεγαλύτερη ισότητα.

Αυτό περιλάμβανε όχι μόνο την οργάνωση των αγώνων, την προπόνηση και τις μεταγραφές, αλλά και, για παράδειγμα, τις προσλήψεις και την κατανομή των εσόδων.

«Ψηφίζαμε με απλή πλειοψηφία και η ψήφος του καθενός είχε απόλυτα την ίδια αξία με οποιαδήποτε άλλη ψήφο. Ένας διευθυντής του συλλόγου είχε την ίδια βαρύτητα με έναν αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Ο διοικητικός υπάλληλος ή ο μασέρ ήταν εξίσου μέλος της ομάδας όσο και εγώ, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Και αυτό μας έδωσε ένα απίστευτο αίσθημα συναδελφικότητας, ανεξαρτησίας του καθενός μέσα σε μια ενιαία ομάδα» είπε ο Σόκρατες.

Μια ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη νίκη ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος της πολιτείας του Σάο Πάολο το 1983, μετά την οποία οι παίκτες έφεραν στον αγωνιστικό χώρο ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα: «Νίκη ή ήττα, αλλά πάντα με δημοκρατία» (Ganhar ou perder mas sempre com democracia).

Η Κορίνθιανς ήταν ο πρώτος σύλλογος που χρησιμοποίησε τις φανέλες της για να μεταδώσει πολιτικά μηνύματα. Στις φανέλες της άρχισαν να εμφανίζονται πολιτικά συνθήματα, όπως «Άμεσες εκλογές τώρα» (Diretas-já) ή «Θέλω να ψηφίσω για πρόεδρο» (Eu quero votar para presidente). Η Χούντα στη Βραζιλία έπεσε το 1985, με την Κορίνθιανς να γράφει ιστορικές στιγμές προς αυτή την κατεύθυνση.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, το ντοκιμαντέρ Football Rebels: Socrates and the Corinthians’ Democracy με παρουσιαστή τον Ερίκ Καντονά είναι μια καλή αρχή.

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος
«Παγωμένες» συνομιλίες 27.04.26 Upd: 01:26

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Συνάντηση Αραγτσί και Πούτιν - Η δουλειά στον Λίβανο δεν έχει τελειώσει, είπε ο Νετανιάχου - Χεζμπολάχ: Θα επιστρέψουμε στις επιθέσεις αυτοκτονίας στα κατεχόμενα εδάφη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

