Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Η Κορίνθιανς απέσυρε ένα κάθισμα από τη Neo Química Arena σε ένδειξη διαμαρτυρίας μετά από ρατσιστικές προσβολές εναντίον του αντίπαλου τερματοφύλακα Κάρλος Μιγκέλ. Την ίδια στιγμή ο ιστορικός σύλλογος ανακοίνωσε μια εκστρατεία διαρκείας στο γήπεδο μετά από περιστατικό ρατσιστικής λεκτικής βίας εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας.

«Εδώ, ο ρατσισμός δεν έχει θέση. Και ποτέ δεν θα έχει.» Με αυτό το μήνυμα, η Κορίνθιανς αντέδρασε σε ένα πρόσφατο περιστατικό ρατσιστικών προσβολών εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, Κάρλος Μιγκέλ.

Ως συμβολική κίνηση, ο σύλλογος αποφάσισε να αφαιρέσει για αόριστο χρονικό διάστημα μια θέση από τον τομέα όπου συνέβη το περιστατικό ρατσισμού. Το μέτρο υιοθετήθηκε αφού δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί ο υπεύθυνος στις κερκίδες, σύμφωνα με την Κορίνθιανς.

Στη θέση της καρέκλας, τοποθετήθηκε ένα αυτοκόλλητο με τη φράση «Εδώ, ο ρατσισμός δεν έχει θέση», καθώς και ένας κωδικός QR που παραπέμπει το κοινό σε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, καταγραφής και καταγγελίας περιστατικών ρατσισμού.

Είμαστε ένας αντιρατσιστικός σύλλογος, αποτελούμενος και από μαύρους άνδρες και γυναίκες

Ο διευθυντής πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης του συλλόγου, Ραφαέλ Καστίγιο, υπογράμμισε τον διαρθρωτικό χαρακτήρα της εκστρατείας. «Η ιστορία του Κορίνθιανς είναι η ιστορία της ένταξης και της συμμετοχής. Δεν είναι ότι το κύριο θέμα είναι να πάρουμε θέση για να αποφύγουμε αθλητικές κυρώσεις».

«Η στάση μας είναι πολύ πιο βαθιά και άμεση» συνέχισε ο Καστίγιο. «Είμαστε ένας αντιρατσιστικός σύλλογος αποτελούμενος σε μεγάλο βαθμό από μαύρους άνδρες και γυναίκες. Ποτέ δεν θα συναινέσουμε και δεν θα δεχτούμε στους χώρους μας, που πρέπει να είναι δημοκρατικοί και χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τον ιστορικό μας ρόλο.»

Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο στόχος είναι να μετατραπεί ο χώρος σε ένα μόνιμο σημείο ευαισθητοποίησης για τους οπαδούς. Επιπλέον, ο QR code με εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του σταδίου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σύλλογος τιμωρήθηκε ούτως ή άλλως, καθώς η κάτω δυτική κερκίδα θα παραμείνει κλειστή για τον αγώνα εναντίον της Σάο Πάολο στις 10 Μαΐου. Καθώς η ατομική τιμωρία απέτυχε, ο σύλλογος αντιμετώπισε το περιστατικό με μια θεσμική και συμβολική κίνηση.

Η Δημοκρατία της Κορίνθιανς

Η Κορίνθιανς ιδρύθηκε το 1910 στο Σάο Πάολο από εργάτες του σιδηροδρόμου και ήταν η πρώτη ομάδα που ενέταξε φτωχούς, μετανάστες, μιγάδες και μαύρους. H Democracia Corinthiana ήταν ένα ιδεολογικό ποδοσφαιρικό κίνημα το οποίο έλαμψε τη δεκαετία του ’80, όταν η Βραζιλία στέναζε κάτω από την δικτατορία.

Το 1982 προσελήφθη ο Αντίλσον Μοντέιρο Άλβες ως νέος προπονητής, σε αντικατάσταση του Βισέντε Ματέους. Ο Άλβες πίστευε ότι ένας από τους λόγους της αποτυχίας ήταν η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και της ομάδας. Αφού άκουσε τις απόψεις των παικτών και άλλων στελεχών του συλλόγου, ιδίως του πολιτικά ευαισθητοποιημένου αρχηγού και ηγέτη της ομάδας Σόκρατες, ο προπονητής αποφάσισε να μετασχηματίσει την άκαμπτη ιεραρχική δομή προς μια μεγαλύτερη ισότητα.

Αυτό περιλάμβανε όχι μόνο την οργάνωση των αγώνων, την προπόνηση και τις μεταγραφές, αλλά και, για παράδειγμα, τις προσλήψεις και την κατανομή των εσόδων.

«Ψηφίζαμε με απλή πλειοψηφία και η ψήφος του καθενός είχε απόλυτα την ίδια αξία με οποιαδήποτε άλλη ψήφο. Ένας διευθυντής του συλλόγου είχε την ίδια βαρύτητα με έναν αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Ο διοικητικός υπάλληλος ή ο μασέρ ήταν εξίσου μέλος της ομάδας όσο και εγώ, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Και αυτό μας έδωσε ένα απίστευτο αίσθημα συναδελφικότητας, ανεξαρτησίας του καθενός μέσα σε μια ενιαία ομάδα» είπε ο Σόκρατες.

Μια ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη νίκη ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος της πολιτείας του Σάο Πάολο το 1983, μετά την οποία οι παίκτες έφεραν στον αγωνιστικό χώρο ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα: «Νίκη ή ήττα, αλλά πάντα με δημοκρατία» (Ganhar ou perder mas sempre com democracia).

Η Κορίνθιανς ήταν ο πρώτος σύλλογος που χρησιμοποίησε τις φανέλες της για να μεταδώσει πολιτικά μηνύματα. Στις φανέλες της άρχισαν να εμφανίζονται πολιτικά συνθήματα, όπως «Άμεσες εκλογές τώρα» (Diretas-já) ή «Θέλω να ψηφίσω για πρόεδρο» (Eu quero votar para presidente). Η Χούντα στη Βραζιλία έπεσε το 1985, με την Κορίνθιανς να γράφει ιστορικές στιγμές προς αυτή την κατεύθυνση.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, το ντοκιμαντέρ Football Rebels: Socrates and the Corinthians’ Democracy με παρουσιαστή τον Ερίκ Καντονά είναι μια καλή αρχή.