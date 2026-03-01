Η FIFA και η IFAB ετοιμάζουν νέο νόμο κατά του ρατσισμού με κεντρικό πρόσωπο τον Βινίσιους

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια την FIFA του Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ο ρατσισμός και η καταπολέμηση αυτού, με το τελευταίο συμβάν με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι να έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η παγκόσμια ομοσπονδία προσπαθεί συνεχώς να απομονώσει και να εκθέσει όποιον παίκτη ή θεατή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για να διαδώσει ρατσιστικά μηνύματα.

Ο «Νόμος Bινίσιους» βρίσκεται πλέον σε ισχύ από την FIFA και την IFAB. Ο Βραζιλιάνος αποτελεί μία από τις ηγετικές μορφές σε αυτή τη μάχη κατά του ρατσισμού με τα περιστατικά προς το πρόσωπό του να είναι αρκετά τα τελευταία χρόνια.

Τι αποφάσισε η FIFA για το περιστατικό Πρεστιάνι – Βινίσιους

Το περιστατικό ανάμεσα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τον διεθνή εξτρέμ τις τελευταίες εβδομάδες δεν πέρασε απαρατήρητο από τη FIFA. Στη συνέλευση της IFAB που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (28/02), συμφωνήθηκε να απαγορευτεί στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν τις φανέλες τους ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, ακόμη και το χέρι τους, για να καλύπτουν το στόμα τους όταν μιλούν σε αντίπαλο.

Αυτό αναμένεται να εγκριθεί πριν από το ερχόμενο Μουντιάλ που θα γίνει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.