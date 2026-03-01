sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Η FIFA και η IFAB ετοιμάζουν νέο νόμο κατά του ρατσισμού με κεντρικό πρόσωπο τον Βινίσιους
Champions League 01 Μαρτίου 2026, 14:02

Η FIFA και η IFAB ετοιμάζουν νέο νόμο κατά του ρατσισμού με κεντρικό πρόσωπο τον Βινίσιους

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, FIFA και IFAB ετοιμάζονται να δημιουργήσουν έναν νέο νόμο μετά από όσα συνέβησαν με τον Βινίσιους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια την FIFA του Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ο ρατσισμός και η καταπολέμηση αυτού, με το τελευταίο συμβάν με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι να έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η παγκόσμια ομοσπονδία προσπαθεί συνεχώς να απομονώσει και να εκθέσει όποιον παίκτη ή θεατή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για να διαδώσει ρατσιστικά μηνύματα.

Ο «Νόμος Bινίσιους» βρίσκεται πλέον σε ισχύ από την FIFA και την IFAB. Ο Βραζιλιάνος αποτελεί μία από τις ηγετικές μορφές σε αυτή τη μάχη κατά του ρατσισμού με τα περιστατικά προς το πρόσωπό του να είναι αρκετά τα τελευταία χρόνια.

Τι αποφάσισε η FIFA για το περιστατικό Πρεστιάνι – Βινίσιους

Το περιστατικό ανάμεσα στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι και τον διεθνή εξτρέμ τις τελευταίες εβδομάδες δεν πέρασε απαρατήρητο από τη FIFA. Στη συνέλευση της IFAB που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (28/02), συμφωνήθηκε να απαγορευτεί στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν τις φανέλες τους ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, ακόμη και το χέρι τους, για να καλύπτουν το στόμα τους όταν μιλούν σε αντίπαλο.

Αυτό αναμένεται να εγκριθεί πριν από το ερχόμενο Μουντιάλ που θα γίνει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Κόσμος
Νέο κύμα επιθέσεων ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν

Νέο κύμα επιθέσεων ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
Champions League 25.02.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Champions League 25.02.26

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch ’em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Από τη συλλογή φανταστικών πλασμάτων στην ταξινόμηση πραγματικών ειδών, τα Pokémon αποδείχθηκαν για πολλούς ερευνητές η πρώτη τους επαφή με τη βιοποικιλότητα, την εξέλιξη και τη φυσική ιστορία — τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
Super League 2 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Σύνταξη
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
