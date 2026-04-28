Τι μας διδάσκει ο κόσμος των ζώων για τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα
Go Fun 28 Απριλίου 2026, 06:00

Τι μας διδάσκει ο κόσμος των ζώων για τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα

Η δουλειά και η φύση έχουν κάτι κοινό που συχνά αγνοούμε: και στα δύο, η ισορροπία διαταράσσεται όχι μόνο από τις συγκρούσεις, αλλά από τον διαρκή φόβο που τις προηγείται.

Οι διαπροσωπικές εντάσεις στην δουλειά δεν είναι μόνο ένα απλό, καθημερινό πρόβλημα.

Αντίθετα, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα δαπανηρές για τις επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζουν την παραγωγικότητα, τη συνεργασία και την ψυχική ευημερία των εργαζομένων.

Ακόμη και η αίσθηση ότι μια σύγκρουση επίκειται αρκεί για να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων, να διαταράξει τις σχέσεις και να στρέψει πολύτιμη ψυχική ενέργεια από την εργασία προς την αυτοπροστασία.

Τέτοια μοτίβα συμπεριφοράς δεν είναι ίδιον των ανθρώπων αλλά έχουν παρατηρηθεί και στην άγρια φύση.

Οι οικολόγοι, μελετώντας τη σχέση ανάμεσα σε θηράματα και αρπακτικά, έχουν κατανοήσει καλύτερα πώς ο φόβος και η απειλή διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μέσα σε ένα οικοσύστημα.

Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και στις ανθρώπινες ομάδες, ειδικά όταν επικρατεί ένταση ή επιθετικότητα.

Ο φόβος εξαντλεί περισσότερο από τη σύγκρουση

Στον φυσικό κόσμο, τα αρπακτικά δεν περιορίζουν τους πληθυσμούς των θηραμάτων μόνο επειδή τα κυνηγούν και τα τρώνε.

Τα επηρεάζουν και με έναν δεύτερο, λιγότερο ορατό τρόπο: μέσω του φόβου που προκαλούν.

Τα θηράματα ζουν σε διαρκή επαγρύπνηση. Παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον τους, αναζητούν ενδείξεις κινδύνου και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους για να επιβιώσουν.

Αυτή η κατάσταση χρόνιου άγχους καταναλώνει ενέργεια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν για την αναζήτηση τροφής, την ανάπτυξη ή την αναπαραγωγή.

Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο η επίθεση που κοστίζει, αλλά κυρίως η συνεχής προσδοκία της.

Το ίδιο συμβαίνει και στις εργασιακές ομάδες, γράφει ο Ζαν Πουατράς, Καθηγητής στη διαχείριση συγκρούσεων, σε άρθρο του στο The Conversation.

 Όταν ένα άτομο επιδεικνύει επαναλαμβανόμενα αγενή, παθητικά επιθετική, απαξιωτική συμπεριφορά, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι λειτουργούν μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Αναρωτιούνται πότε θα προκύψει η επόμενη ένταση, πώς πρέπει να αντιδράσουν και πώς θα προστατευθούν.

Αυτή η εσωτερική επαγρύπνηση εξαντλεί περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση.

Οι τρεις στρατηγικές άμυνας στις ομάδες

Όπως τα θηράματα στη φύση, έτσι και οι άνθρωποι αναπτύσσουν μηχανισμούς προσαρμογής όταν αισθάνονται απειλή στο εργασιακό περιβάλλον.

1. Αποφυγή συγκεκριμένων ατόμων ή καταστάσεων

Στη φύση, όταν ένα αρπακτικό δρα σε συγκεκριμένες ώρες ή περιοχές, τα θηράματα προσαρμόζουν τις κινήσεις τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι αποφεύγουν συγκεκριμένες συναντήσεις, περιορίζουν την επικοινωνία με ορισμένους συναδέλφους ή προσπαθούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε προβληματικές καταστάσεις.

Αν και αυτή η στρατηγική μειώνει το άμεσο στρες, μακροπρόθεσμα αποδυναμώνει τη συνεργασία και τη ροή της εργασίας.

2. Απόσυρση και απομόνωση

Τα θηράματα συχνά μετακινούνται σε περιοχές χαμηλότερου κινδύνου για να μειώσουν την ανάγκη επαγρύπνησης.

Στις επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε κοινωνική απόσυρση, επιλογή μοναχικών εργασιών ή προτίμηση της εξ αποστάσεως εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η τηλεργασία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ευελιξίας, αλλά και τρόπο διαχείρισης ενός τοξικού περιβάλλοντος.

3. Δημιουργία συμμαχιών

Στη φύση, τα ζώα συγκεντρώνονται σε κοπάδια ώστε να μοιράζονται το βάρος της επιτήρησης και της άμυνας. Στον χώρο εργασίας, αυτό εμφανίζεται με τη μορφή άτυπων ομάδων, συμμαχιών και δικτύων υποστήριξης μεταξύ συναδέλφων.

Οι άνθρωποι αναζητούν συμμάχους για να μειώσουν το άγχος και να αισθανθούν ασφάλεια. Ωστόσο, όταν αυτές οι υποομάδες γίνονται μόνιμες, μπορεί να οδηγήσουν σε διαχωρισμούς μέσα στην εταιρεία.

Γιατί η αγένεια είναι οργανωτικό πρόβλημα

Η αγένεια δεν είναι απλώς θέμα χαρακτήρα ή προσωπικότητας. Είναι οργανωτικό πρόβλημα, γιατί μεταφέρει ενέργεια από την εργασία προς τη διαχείριση του κοινωνικού κινδύνου.

Όταν οι εργαζόμενοι ξοδεύουν χρόνο και ψυχική δύναμη για να προβλέπουν αντιδράσεις, να αποφεύγουν συγκρούσεις ή να ερμηνεύουν συμπεριφορές, μειώνεται η συγκέντρωση, η δημιουργικότητα και η απόδοση.

Γι’ αυτό η αντιμετώπιση της αγένειας ή της επιθετικότητας δεν πρέπει να γίνεται μόνο όταν ξεσπά μια κρίση. Χρειάζεται προληπτική διαχείριση σε επίπεδο ομάδας.

Η σημασία της ψυχολογικής ασφάλειας

Οι διευθυντές μπορούν να ελέγξουν ορισμένες συμπεριφορές, αλλά δεν μπορούν να επιβάλουν την ευγένεια με διαταγές. Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι η δημιουργία κουλτούρας ψυχολογικής ασφάλειας.

Αυτό σημαίνει ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν, να εκφράσουν διαφωνίες και να αναφέρουν προβλήματα χωρίς φόβο γελοιοποίησης ή αντιποίνων.

Η ψυχολογική ασφάλεια δεν εξαλείφει τις συγκρούσεις. Δημιουργεί όμως τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιλύονται εποικοδομητικά πριν κλιμακωθούν.

Ο ρόλος της δομής και των κανόνων

Πολλές φορές η ένταση αυξάνεται επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι επιτρέπεται, ποιος αποφασίζει ή πώς διεξάγεται μια συζήτηση.

Η σαφής δομή στις συναντήσεις, οι ξεκάθαροι κανόνες επικοινωνίας και τα διαφανή κριτήρια λήψης αποφάσεων μειώνουν σημαντικά την αβεβαιότητα. Και όταν μειώνεται η αβεβαιότητα, μειώνεται και η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Με απλά λόγια, οι σωστές διαδικασίες προστατεύουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Πρέπει να εντοπιστούν οι πραγματικές αιτίες

Η αγένεια δεν εμφανίζεται πάντα επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι «δύσκολοι». Συχνά συνδέεται με βαθύτερους οργανωτικούς παράγοντες, όπως:

  • υπερβολικός φόρτος εργασίας
  • έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση
  • ασαφείς ρόλοι
  • εργασιακή ανασφάλεια
  • συνεχείς αλλαγές χωρίς ενημέρωση
  • πίεση χρόνου και εξάντληση

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καλή θέληση δεν αρκεί. Χρειάζονται δομικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας.

Η δύναμη της συλλογικής παρέμβασης

Σε πολλές ομάδες, οι άνθρωποι βλέπουν προβληματικές συμπεριφορές αλλά διστάζουν να αντιδράσουν μόνοι τους. Ο φόβος της σύγκρουσης, των αντιποίνων ή της κοινωνικής απομόνωσης είναι μεγάλος.

Όταν όμως κάποιος μιλήσει και η ομάδα τον στηρίξει, η δυναμική αλλάζει αμέσως.

Μια απλή φράση όπως:«Συμφωνώ με αυτό που ειπώθηκε», «Έχει δίκιο», «Ευχαριστούμε που το έθεσες»  =μπορεί να μετατρέψει μια ατομική αντίδραση σε συλλογική ρύθμιση των κανόνων.

Έτσι, το κόστος της παρέμβασης δεν βαραίνει μόνο έναν άνθρωπο.

Κώδικας συμπεριφοράς και συνέχεια

Πολλές επιχειρήσεις ωφελούνται όταν επισημοποιούν τις δεσμεύσεις τους μέσω ενός κώδικα δεοντολογίας ή ενός χάρτη συνεργασίας. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι να υπάρχουν τακτικές συναντήσεις παρακολούθησης ώστε να διαπιστώνεται αν οι συμφωνίες τηρούνται στην πράξη.

Η κουλτούρα δεν αλλάζει με ένα email ή μια παρουσίαση.

Χτίζεται μέσα από επανάληψη, συνέπεια και καθημερινή στάση.

Η σημασία της κοινότητας

Μια ομάδα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην καλή πρόθεση των μελών της για να περιορίσει την αγένεια και την τοξικότητα.

Χρειάζεται μηχανισμούς που μοιράζουν το βάρος της τήρησης των κανόνων, ενισχύουν την ψυχολογική ασφάλεια και μειώνουν την αβεβαιότητα.

Όπως και στη φύση, η σταθερότητα ενός συστήματος δεν εξαρτάται από την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου, αλλά από την ικανότητα όλων να τον διαχειρίζονται συλλογικά.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα για κάθε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

