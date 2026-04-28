Γιορτή σήμερα 28 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 28 Απριλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 28 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Απριλίου
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Μάγνος
- Μαγνής
- Μάγνα
Αν έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο με αυτά τα ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά!
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εννέα Μαρτύρων της Κυζίκου.
Οι εννέα Μάρτυρες έζησαν στα χρόνια των διωγμών των χριστιανών και μαρτύρησαν στην περιοχή της Κυζίκου της Μικράς Ασίας. Παρέμειναν πιστοί στη χριστιανική τους πίστη παρά τα βασανιστήρια που υπέστησαν και τελικά θυσιάστηκαν, αποτελώντας σύμβολο θάρρους και ακλόνητης πίστης.
Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου και αποτελεί μια σημαντική ημέρα για την Ορθόδοξη παράδοση.
