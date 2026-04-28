Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28 Απριλίου 2026, 06:00

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Μάρθα Καϊτανίδη
Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Οι περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε τον όρο «άνοια», σκεφτόμαστε πρωτίστως την απώλεια μνήμης. Αυτό όμως που συχνά αγνοούμε είναι ότι η άνοια μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία.

Στην πραγματικότητα, όπως εξηγούν οι ειδικοί, η άνοια αποτελεί έναν όρο – ομπρέλα. Σύμφωνα με την Κλαρίσα Γκίμπελ, ανώτερη ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και επικεφαλής ερευνών για τις ανισότητες στην άνοια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές μορφές άνοιας.

Η νόσος Αλτσχάιμερ, όπως σημειώνει η ίδια σε άρθρο της στο The Conversation, είναι η πιο συχνή μορφή, καθώς αφορά περίπου το 60% των περιπτώσεων. Ωστόσο, το υπόλοιπο 40% περιλαμβάνει σπανιότερους τύπους άνοιας, με αποτέλεσμα συχνά να καθυστερεί ο εντοπισμός του ιατρικού προβλήματος, η παραπομπή σε εξιδεικευμένο γιατρό αλλά και να απαιτείται πιο σύνθετη φροντίδα. Γι’ αυτό και τονίζει ότι η γνώση και η ικανότητα έγκαιρης αναγνώρισης ύποπτων συμπτωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα να λάβουν έγκαιρα την κατάλληλη φροντίδα.

Αλλωστε όπως σημειώνει στα «ΝΕΑ» η δρ Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος – ψυχίατρος και πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, εφόσον υπάρξει υποψία «οι επιστημονικές πρόοδοι με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη βιολογικών δεικτών για την ακριβή διάγνωση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σπάνιες μορφές άνοιας. Σήμερα, είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε σπάνιους υποτύπους ανοϊκών συνδρομών με επιπλέον κινητικά και άλλα συμπτώματα». Ωστόσο, πολλοί από αυτούς παραμένουν εκτός δημόσιας συζήτησης, όπως οι ακόλουθοι τέσσερις.

1 Οπίσθια φλοιική ατροφία

Η οπίσθια φλοιική ατροφία (γνωστή και ως σύνδρομο Benson) επηρεάζει κυρίως την οπτική και χωρική λειτουργία. Και αντίθετα από την Αλτσχάιμερ, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, η μνήμη παραμένει αναλοίωτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς μπορεί να βιώνουν οπτικές ψευδαισθήσεις και να αντιμετωπίζουν προβλήματα προσανατολισμού στον χώρο. Κάπως έτσι, σταδιακά η ανάγνωση γίνεται πιο δύσκολη όπως και ο εκτίμηση του βάθους και της απόστασης π.χ. ενός σκαλιού σε μία σκάλα. Οσο για τα συμπτώματα, αυτά συνήθως εμφανίζονται μεταξύ 55 και 65 ετών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές παραδέχονται ότι έχουν πολλά ακόμη να μάθουν για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούν έως σήμερα να κατανοήσουν αν αποτελεί ξεχωριστό τύπο άνοιας ή άτυπη μορφή της Αλτσχάιμερ. Και αυτό διότι οι δύο νόσοι μοιράζονται τις ίδιες εγκεφαλικές αλλαγές αν και τα συμπτώματα διαφέρουν. Εκτιμάται, επίσης, ότι μεταξύ 5% έως και 15% των ατόμων με Αλτσχάιμερ έχουν και το συγκεκριμένο σύνδρομο.

Αναφορικά πάντως, με την αντιμετώπισή της η δρ Σακκά υπογραμμίζει ότι «οι νέες θεραπείες όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του β-αμυλοειδούς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τους ασθενείς αυτούς με καλή κλινική αποτελεσματικότητα».

2 Νόσος Creutzfeld-Jakob

Η νόσος Creutzfeld-Jakob, που επηρεάζει περίπου ένα άτομο στο ένα εκατομμύριο, εξελίσσεται ταχύτατα – πολύ πιο γρήγορα από την Αλτσχάιμερ.

Προκαλείται από την παθολογική αναδίπλωση μιας πρωτεΐνης – γνωστής ως prion – με τους ασθενείς να εμφανίζουν ήδη από τα πρώτα στάδια προβλήματα μνήμης και κίνησης ενώ συχνά εκδηλώνουν ακούσιες, σπασμωδικές κινήσεις. Στους παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβάνονται η προχωρημένη ηλικία όπως και η γενετική προδιάθεση (σε 10-15% των περιπτώσεων). Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η αιτία μπορεί να βρίσκεται στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος (νόσος των «τρελών αγελάδων»).

3 Μετωποκροταφική άνοια

Αντίστοιχα, η μετωποκροταφική άνοια σε συνδυασμό με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (FTD-MND) είναι μια σύνθετη κατάσταση. Περίπου το 10-15% των ατόμων με μετωποκροταφική άνοια αναπτύσσουν επίσης νόσο κινητικού νευρώνα. Αυτή η συνύπαρξη φαίνεται να σχετίζεται με μετάλλαξη στο γονίδιο C9orf72, γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να έχει κληρονομική βάση.

Οι ασθενείς εμφανίζουν πολλά μυϊκά προβλήματα, όπως μυϊκή ατροφία, δυσκαμψία και δυσκολία στην κατάποση – συμπτώματα που δεν συνδέονται συνήθως με την άνοια και τα προβλήματα μνήμης. Δεν είναι εντούτοις έως και σήμερα σαφές εάν η μετωποκροταφική άνοια εμφανίζεται πρώτη και ακολουθεί η νόσος κινητικού νευρώνα ή το αντίστροφο.

Σε κάθε περίπτωση «και οι δύο νόσοι είναι εξαιρετικά σπάνιες και η ακριβής διάγνωσή τους βοηθά τις οικογένειες των πασχόντων να οργανώσουν καλύτερα τη φροντίδα τους και να προγραμματίσουν το μέλλον, εφόσον δεν υπάρχει θεραπεία», τονίζει από την πλευρά της η δρ Σακκά.

4 Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση

Η προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση είναι μια ακόμη σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί τόσο άνοια όσο και προβλήματα κίνησης.

Εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 5-6 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού, παρ’ όλ’ αυτά η διάγνωσή της καθυστερεί συχνά, καθώς τα συμπτώματά της μιμούνται τη νόσο Πάρκινσον.

Οι ασθενείς έχουν υψηλό κίνδυνο πτώσεων λόγω προβλημάτων στην όραση ενώ αντιμετωπίζουν και προβλήματα κίνησης. Μπορεί επίσης να έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την επίλυση προβλημάτων. «Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται συμπτωματική θεραπεία με αντι-παρκινσονικά φάρμακα. Επίσης η φυσικοθεραπεία και η λογοθεραπεία βοηθούν αρκετά τους ασθενείς», καταλήγει η δρ Σακκά.

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού
Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες
Μιλούν στο in.gr oι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Πρόεδρος Pharma Innovation Forum, ο Καθ. Μ. Σαλούστρος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ και η Βάσω Βακουφτσή, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, που μπορεί να κρύβει μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

