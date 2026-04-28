Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υγεία 28 Απριλίου 2026, 06:00

Καθυστερημένη αντιμετώπιση σε ουρολογικές παθήσεις λόγω … ταμπού

Ενημερωτική εκστρατεία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας στοχεύει να «σπάσει τη σιωπή»  για τις ουρολογικές παθήσεις

Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στυτική δυσλειτουργία, καλοήθης υπερπλασία προστάτη, ακράτεια ούρων, όλες τους παθήσεις του ουροποιητικού, οι οποίες όμως συχνά μένουν χωρίς αντιμετώπιση, επειδή οι πάσχοντες νιώθουν ταμπού να απευθυνθούν στον ουρολόγο.

Δεν είναι ότι οι πάσχοντες δεν γνωρίζουν ότι ασθενούν, αλλά διστάζουν λόγω αμηχανίας ή αισθήματος ντροπής. Και η καθυστέρηση αυτή, οδηγεί και σε καθυστερημένη αντιμετώπιση, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Στις διαπιστώσεις αυτές κατέληξαν ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) Ανδρέας Σκολαρίκος και Χαράλαμπος Θωμάς, σε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την εκστρατεία ενημέρωσης της ΕΟΕ που στόχο έχει να «σπάσει τη σιωπή» γύρω από τις ουρολογικές παθήσεις.

Η ακράτεια δεν είναι θέμα ενοχής ή ντροπής. Είναι ένα ιατρικό ζήτημα που μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Ανδρέας Σκολαρίκος

Η εκστρατεία ενθαρρύνει άνδρες και γυναίκες να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και να μην αφήνουν κανένα σύμπτωμα, χωρίς ιατρική αξιολόγηση, όση «αμηχανία» κι αν τους προκαλεί.

Με κεντρικό μήνυμα «Το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς;», η εκστρατεία αναδεικνύει ως βασικούς παράγοντες καθυστέρησης της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας, την αμηχανία και τη σιωπή.

Η πανελλαδική εκστρατεία μετατρέπει την αμηχανία σε διάλογο, προβάλλοντας τα μηνύματα ότι «ουρολογία σημαίνει επαφή», «στον ουρολόγο τα λέμε όλα, τίποτα δεν είναι ταμπού», «η στυτική δυσλειτουργία…κλείνει ραντεβού μόνη της». «Φωτίζεται» έτσι η σχέση των ασθενών με τα συμπτώματά τους και ενισχύεται η ανάγκη για έγκαιρη επίσκεψη στον ειδικό.

Τα μηνύματα της εκστρατείας προβλήθηκαν μέσω των 6 βίντεο της εκστρατείας, τα οποία αποτυπώνουν άμεσο και ρεαλιστικό τρόπο καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με την ουρολογική υγεία, επιχειρώντας να αποδομήσουν τη σιωπή γύρω από αυτές. Πρωταγωνιστές είναι οι ηθοποιοί Λευτέρης Ελευθερίου, Μαίρη Κωνσταντάκη και Χριστίνα Τσάφου καθώς και ο Μιχάλης Σαμαρίνας, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ.

Τα μηνύματα της εκστρατείας μεταδίδονται τηλεοπτικά ως κοινωνικό μήνυμα, μετά από έγκριση του ΕΣΡ, σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, σε επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και μέσω των ψηφιακών καναλιών της ΕΟΕ, ενώ υποστηρίζονται από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ανδρέας Σκολαρίκος, υπογράμμισε: «Η εκστρατεία επιβεβαίωσε κάτι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην κλινική πράξη: πολλοί ασθενείς καθυστερούν να απευθυνθούν στον ουρολόγο όχι επειδή δεν γνωρίζουν ότι ασθενούν, αλλά επειδή διστάζουν. Η αμηχανία και το αίσθημα ντροπής εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικά εμπόδια στην πρόληψη».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, Χαράλαμπος Θωμάς, αναφέρθηκε εκτενώς στις βασικές ουρολογικές παθήσεις που αναδείχθηκαν μέσω της εκστρατείας, λέγοντας ότι «Παθήσεις όπως η στυτική δυσλειτουργία, η καλοήθης υπερπλασία προστάτη και η ακράτεια ούρων αφορούν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν σε σημαντικό βαθμό υποδιαγνωσμένες, καθώς πολλοί ασθενείς επιλέγουν να καθυστερήσουν την επίσκεψη στον ειδικό».

Υπογράμμισε ότι «η στυτική δυσλειτουργία, για παράδειγμα, συχνά αποτελεί ένδειξη συνοδών προβλημάτων υγείας, ενώ η καλοήθης υπερπλασία προστάτη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αντίστοιχα, η ακράτεια ούρων, που αφορά τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με σιωπή, παρότι υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές.

Κλείνοντας επεσήμανε ότι «πρόκειται για καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης διάγνωσης. Η καθυστέρηση δεν βοηθά, αντίθετα, συχνά επιβαρύνει την εξέλιξη των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Γεώργιος Ζουπάνος, παρουσίασε το έργο και τον ρόλο της Επιστημονικής Εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία: «Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία επενδύει διαχρονικά τόσο στην επιστημονική εξέλιξη όσο και στην ενημέρωση των ασθενών. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, η ακράτεια, είτε νυχτερινή είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο όμως, μετά από μια ηλικία, απαιτεί αξιολόγηση από ειδικό.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με υποκείμενες λειτουργικές διαταραχές της ουροδόχου κύστης και, αν δεν αντιμετωπιστεί, να οδηγήσει σε επιπλοκές, όπως υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις ή άλλες δυσλειτουργίες.

Το βασικό μήνυμα προς τους γονείς είναι σαφές: η ακράτεια δεν είναι θέμα ενοχής ή ντροπής. Είναι ένα ιατρικό ζήτημα που μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα».

Ως μέλος του ΔΣ και υπεύθυνος του Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ, ο Μάρκος Καραβιτάκης, ανέδειξε το ρόλο της ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών τονίζοντας ότι: «είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδειχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε ο ασθενής να αισθάνεται άνετα να μιλήσει για τα συμπτώματά του. Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η πρόσβαση στον γιατρό, αλλά η απόφαση να γίνει το πρώτο βήμα. Το Γραφείο Ασθενών της ΕΟΕ έχει ως στόχο να ενισχύσει αυτή τη μετάβαση, από τη σιωπή στην αναζήτηση βοήθειας, μέσα από την ενημέρωση, την υποστήριξη και τη διασύνδεση των πολιτών με αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Όταν ο ασθενής νιώθει ότι μπορεί να εκφραστεί χωρίς αμηχανία ή φόβο, τότε αυξάνονται ουσιαστικά οι πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης».

Όπως επισημαίνει η ΕΟΕ, «Το σώμα μιλάει. Δεν ντρέπεται. Η πρόληψη ξεκινά με ένα ραντεβού στον ουρολόγο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies