Κίνηση: Χάος στους δρόμους – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό το πρωί της Πέμπτης
Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, τον Κηφισό και σε κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός, όπου παρατηρείται έντονη συμφόρηση από Νέα Ιωνία έως τα ΚΤΕΛ, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης, στη Συγγρού, στην Ηλιουπόλεως, στην Ποσειδώνος, στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στη Βάρης Κορωπίου και στην Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, ενώ στο τμήμα από Ανθούσα έως Κηφισίας οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Υμηττού καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στο τμήμα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις:
προς Ελευσίνα:
5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας.
προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/bOSeVBmiNK
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 22, 2026
