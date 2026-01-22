Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:40
Χάος στους δρόμους - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, που αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22 Ιανουαρίου 2026 | 09:09

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

«Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη». Αυτή είναι ίσως η δήλωση που έχει επαναλάβει τις περισσότερες φορές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν αναφέρεται στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Φαινομενικά έχει δίκιο. Η χώρα μας έχει υψηλότερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση με αρκετές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος ωστόσο μειώθηκε κυρίως λόγω της στασιμότητας των μεγάλων οικονομιών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία).

Όμως, πέραν αυτού του δείκτη η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, αυτή που αφορά το πώς εργάζεται και ζει η κοινωνική πλειονότητα είναι διαφορετική.

Και ως προς αυτό είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που περιλαμβάνει η «Ενδιάμεση Έκθεση» για την ελληνική οικονομία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Μάλιστα, υιοθετώντας και αξιολογώντας την πορεία και τη δυναμική της οικονομίας με βάση την έννοια της «οικονομίας της αξιοπρέπειας», -αναπτυξιακό υπόδειγμα στο οποίο η ποιότητα της εργασίας και το επίπεδο διαβίωσης είναι θεμελιώδη-, εξηγεί απολύτως τη διάχυτη αίσθηση στην κοινωνία ότι «οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν», επαναφέροντας το κρίσιμο ερώτημα αν θέλουμε ανάπτυξη που χωράει μόνο τους λίγους εκλεκτούς ή όλους.

Καταρχάς υπάρχουν αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός και εκτός Ευρωζώνης, που έχουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στην πραγματικότητα η χώρα μας έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κυρίως εάν συγκριθεί με τη στασιμότητα των «μεγάλων» οικονομιών της Ευρωζώνης, την ώρα που άλλες χώρες, που αποτελούν και τους πιο άμεσους «ανταγωνιστές» μας έχουν σαφώς υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Έπειτα διατηρείται το μεγάλο χάσμα στο επίπεδο ευημερίας μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ. Ως αποτέλεσμα η απόκλιση ανάμεσα στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη παραμένει μεγάλη και μειώθηκε ελάχιστα στα χρόνια που κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ το 2019 μας χώριζε ένα χάσμα 15.060 ευρώ και το 2024 η απόκλιση παραμένει περίπου στις 14.600 ευρώ.

Εάν τώρα δούμε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) αυτό ανήλθε από 65,5% του μέσου όρου της ΕΕ το 2019 σε 68,5% το 2024. Όμως, την ίδια ώρα άλλες χώρες βελτίωσαν τη θέση τους περισσότερο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα υπολείπεται χωρών όπως η Τσεχία (90,6%), η Λιθουανία (87,5%), η Εσθονία (79,0%) και η Πολωνία (78,4%), ενώ συγκρίνεται κυρίως με τη Λετονία (68,4%). Ακόμη και η Ρουμανία (77%), που κάποτε τη βλέπαμε ως παράδειγμα «μετακομμουνιστικής φτώχειας», είναι σαφώς σε υψηλότερη θέση από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή σε όρους πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης η χώρα μας ξεπερνά μόνο τη Βουλγαρία (65,9%). Ωστόσο, όπως σημειώνει η έκθεση την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της κατά μόλις 3 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 11 ποσοστιαίων μονάδων της Βουλγαρίας, πράγμα που δείχνει ότι εκεί η δυναμική της σύγκλισης είναι ισχυρότερη.

Ακόμη χειρότερες είναι οι επιδόσεις ως προς τις αποδοχές των εργαζομένων με όρους αγοραστικής δύναμης. Όπως σημειώνει η Έκθεση το 2009 ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα μας σε όρους PPS (22.107) αντιστοιχούσε στο 91,8% του μέσου ευρωπαϊκού (24.087), το 2019 η αναλογία αυτή μειώθηκε στο 61,2% (18.204 στην Ελλάδα, έναντι 29.738 στην ΕΕ), ενώ το 2024 διαμορφώθηκε ακόμη χαμηλότερα στο 59,1% (21.486 στην Ελλάδα, έναντι 36.382 στην ΕΕ). Δηλαδή, σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, η χώρα μας διαρκώς υποχωρεί από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μάλιστα, η έκθεση παραθέτει και ειδικότερα στοιχεία: το μέσο ωρομίσθιο των εργαζομένων σε όρους PPS ανερχόταν το 2024 στη χώρα μας σε 11,3, όταν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν 15,3, στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων 18,1 και στις οικονομίες της Περιφέρειας 20,4. Αυτό αποτυπώνεται και κατά κλάδους. Πάντα σύμφωνα με την έκθεση του επιστημονικού ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, το 2024 στους κλάδους της Βιομηχανίας (πλην Κατασκευών) το μέσο ωρομίσθιο σε όρους PPS στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 14,1, όταν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν 15,1, στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων 15,2 και στις οικονομίες της Περιφέρειας 21,4. Επίσης, το ίδιο έτος στις υπηρεσίες οι ωριαίες αποδοχές των μισθωτών στην Ελλάδα σε όρους PPS αντιστοιχούσαν μόλις στο 72% του αντίστοιχου μέσου επιπέδου των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στο 56,5% των κρατών-μελών των Βαλκανίων και στο 54,4% των οικονομιών της Περιφέρειας.

Όλα αυτά αποτυπώνονται και σε μια σειρά από κοινωνικούς δείκτες που παραθέτει η έκθεση και που δείχνουν ότι μπορεί να έχει υπάρξει βελτίωση σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, όμως η χώρα μας εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και χώρες που δεν τις θεωρούμε «πλούσιες» σε σχέση με το ποσοστό των μισθωτών που βρίσκονται σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Την ίδια στιγμή η έκθεση αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα για μια ανάπτυξη που καθοδηγείται από τις επενδύσεις. Και αυτό γιατί καταδεικνύει ότι μπορεί μεν να αυξήθηκαν οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, όμως δεν έχουμε το είδος επενδύσεων που εγγυώνται μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική. Και αυτό γιατί, όπως σημειώνει η Έκθεση, το μερίδιο των επενδύσεων σε κατοικίες ως προς το σύνολο των επενδύσεων αυξήθηκε από 7,1% το 2019 σε 19,0% το 2025, ενώ οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό μειώνονται από 26,8% σε 21,3% και σε τεχνολογία, πληροφορική και επικοινωνία από 9,3% σε 8,0%. Με τέτοιες επενδύσεις δεν πρόκειται να αποκτήσουμε μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική, δεν πρόκειται να έχουμε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και δεν πρόκειται να δούμε να δημιουργούνται καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Όλα αυτά δείχνουν τα πραγματικά όρια της «ανάπτυξης» που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του. Όρια που θα φανούν ακόμη περισσότερο με την ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, πόρων που αντιμετωπίστηκαν πολύ περισσότερο ως ζεστό χρήμα παρά ως εργαλείο παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι και η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί υποχώρηση και του ονομαστικού ρυθμού ανάπτυξης από το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία το 2019 σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συνθήκη. Τα μνημόνια είχαν ολοκληρωθεί, η αγωνία για το χρέος είχε υποχωρήσει, η Ευρώπη δεν έβλεπε πια την Ελλάδα ως κακομαθημένο παιδί. Μπορεί να υπήρξε η περιπέτεια της πανδημίας, αλλά ακολούθησε το Ταμείο Ανάκαμψης που έδωσε πολύ σημαντικούς επιπλέον πόρους. Είχε τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα και αυτούς τους πόρους για να βάλει τη χώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης με προοπτική και σε κατεύθυνση σύγκλισης με την Ευρώπη.

Αντί για αυτό, όμως, προέκρινε την απλή επίτευξη ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ, κυρίως μέσω της κατανάλωσης, την εύκολη λύση του real estate και του τουρισμού, και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ως χρηματοδοτικής ένεσης και όχι ως εργαλείου μετασχηματισμού. Και σήμερα μετράμε τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών: μια χώρα που αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη και που βλέπει χώρες των Βαλκανίων να έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, μια χώρα όλο και πιο άνιση, μια χώρα μειωμένων προσδοκιών και ενός μέλλοντος όπου η ρητορική περί «αναβάθμισης» θα συγκρούεται με μια πραγματικότητα υποβάθμισης. Μια χώρα που θα υπερηφανεύεται ότι έχει τον επικεφαλής του Eurogroup, αλλά θα δυσκολεύεται να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις ως προς την αγοραστική δύναμη των μισθωτών της και θα παραμένει εντός μιας κρίσης κόστους ζωής. Μια χώρα που έχει πολλούς λόγους να είναι δυσαρεστημένη και τελικά το εάν και ποιο μέλλον θα έχει θα εξαρτηθεί από το εάν θα αλλάξουν τα πράγματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Editorial
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26 Upd: 08:57

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο