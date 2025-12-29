Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29 Δεκεμβρίου 2025 | 08:15

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Το γεγονός ότι η χώρα μας είχε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όταν θέλει να υποστηρίξει πόσο καλά τα έχει πάει.

Ας μην ξεχνάμε ότι για μια νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας κυβέρνηση όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν αποδέχεται τη σημασία μέτρων αναδιανομής, η ανάπτυξη είναι βασικός παράγοντας «κοινωνικής δικαιοσύνης». Εάν υπάρχει ανάπτυξη, κάτι θα περισσέψει και για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας.

Μόνο που αυτό που η κυβέρνηση «ξεχνά» να αναφέρει είναι ότι η ανάπτυξη αυτή έχει ημερομηνία λήξης. Εάν κανείς κοιτάξει τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, θα διαπιστώσει μια πρόβλεψη 2,4% για το 2026 και μετά τρία χρόνια υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ: 1,7% το 2027, 1,6% το 2028, και 1,3% το 2029.

Η εξήγηση της πρόβλεψης για υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης μετά το τέλος της επόμενης χρονιάς είναι απλή: το 2026 είναι η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτήν θα εκταμιευθούν περίπου 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και πάνω από 6,9 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Αυτοί οι πόροι δεν θα επαναληφθούν.

Ακόμη χειρότερα, στον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αυτόν που αφορά την περίοδο 2028-2034, για τη χώρα μας προβλέπονται μειωμένες χρηματοδοτήσεις: από 61,084 δισεκατομμύρια στην περίοδο 2021-2027, θα μειωθούν στα 49,200 δισεκατομμύρια στην περίοδο 2028-2034 , μια μείωση κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κυβερνητική απάντηση είναι ότι το κενό από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης θα το καλύψει ένα κύμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με την έμφαση να είναι κυρίως στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Βεβαίως, η κυβέρνηση δεν εξηγεί γιατί η χώρα μας θα έχει τόσο μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και μάλιστα σε κλίμακα που θα καλύπτει το χρηματοδοτικό κενό που θα αφήσουν οι περικοπές σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ούτε εξηγεί τι είδους επενδύσεις θα είναι. Γιατί επένδυση είναι να χτιστεί μια νέα παραγωγική μονάδα που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα έχει προοπτικές επέκτασης γιατί έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, επένδυση είναι και η αγορά ακινήτων που γεννά πλούτο αλλά όχι θέσεις εργασίας. Και το ερώτημα είναι πιο επιτακτικό γιατί μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να είχαμε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε χώρους όπως π.χ. η ενέργεια, αλλά πέραν κάποιων σχεδίων για data centers, η κυβέρνηση δεν έχει «κυνηγήσει» όσο πρέπει άλλες παραγωγικές επενδύσεις.

Όλα αυτά αποτυπώνουν και το πραγματικό πολιτικό όριο της κυβέρνησης. Και δεν αναφέρομαι απλώς στο ότι αυτή τη στιγμή κινούνται προφανώς με ορίζοντα τις εκλογές. Αναφέρομαι στο ότι αυτή η κυβέρνηση μετά από εξίμισι χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία έχει δείξει ότι δεν μπορεί να στοχαστεί στρατηγικά ένα σχέδιο για τη χώρα, πέραν του να διαχειρίζεται απλώς ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις -ομολογουμένως όχι με τον καλύτερο τρόπο και προς το γενικό συμφέρον- και να επωφελείται μιας ευνοϊκής συγκυρίας. Δεν έχει παρουσιάσει επί της ουσίας κλαδική βιομηχανική πολιτική, ούτε έχει δει πραγματικά ποιες υποδομές χρειάζεται μια τέτοια βιομηχανική πολιτική. Και βέβαια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει – αντιθέτως έχει προσπαθήσει να υπονομεύσει – την πιο κρίσιμη ίσως υποδομή της χώρας, που είναι η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, οι χώροι από όπου μπορούν πραγματικά να προκύψουν οι καινοτομίες και το δυναμικό που θα τις μετατρέψει σε αναπτυξιακή δυναμική.

Αυτό έχει να κάνει και με ένα άλλο όριο αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό είναι ότι καιρό τώρα δεν μιλάει ούτε απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Κυρίως θέλει να εξυπηρετήσει ένα στενό ακροατήριό της. Και εάν αναλογιστούμε υποθέσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι πάντα με τον πιο θεμιτό τρόπο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν απευθύνεται στο σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων που θα μπορούσαν σήμερα όντως να βάλουν πλάτη σε μια άλλη αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Αυτή τη στιγμή η χώρα φτάνει στο κλείσιμο ενός πολιτικού κύκλου αλλά και ενός αναπτυξιακού. Ο υπαρκτός κίνδυνος είναι αφού η κυβέρνηση «δώσει τα ρέστα της» ενόψει εκλογών την επόμενη χρονιά, στη συνέχεια να δούμε οικονομική υποχώρηση και στασιμότητα. Δηλαδή, να παραμείνουμε μια χώρα μειωμένων προσδοκιών που θα διώχνει τα παιδιά της. Και αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Συνεντεύξεις
Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

inWellness
inTown
Editorial
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 οικογένειες κάλεσαν τον πρωθυπουργό να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία» και να διερευνήσει τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που να συνδέονται με την επίθεση

Σύνταξη
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
TV 29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
NBA 29.12.25

Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς, με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του – Πάρτι των Λέικερς κόντρα στους Κινγκς με 125-101 και «μαγικούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

H αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο για το 2025 ανέρχεται στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes – Από τις πρώτες 40 μόνο οι δύο είναι ποδοσφαιρικές

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)
Μπάσκετ 29.12.25

Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας αποτελεί έναν από τους στόχους που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League και… βλέπει NBA.

Σύνταξη
Profession: Santa Claus
English edition 29.12.25

Profession: Santa Claus

In many countries, embodying Santa Claus is taken very seriously. In Greece, Manolis Syllignakis and his “colleague” Sakis Xanthopoulos don the red suit every year and become one with the Christmas myth

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι

Οι δημοσιογράφοι της Mundo Deportivo πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των υποστηρικτών της Μπαρτσελόνα και προέκυψε ότι δεν θέλουν την παραμονή του Πολωνού επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο