Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Ένα Συνέδριο επιβίωσης αλλά και υπαρξιακών αποφάσεων ξεκινά στο ΣΕΦ για το κόμμα της Νέας Αριστεράς που από τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του θέλει να εκφράζει την παραδοσιακή αριστερά στο πολιτικό σκηνικό.

Τα στελέχη του κόμματος και τα απλά μέλη θα καθίσουν για τις επόμενες τέσσερις ημέρες σε τεντωμένο σκοινί καθώς το παλιό… δίλημμα επανέρχεται ακόμη πιο επιτακτικά.

Η πλευρά της πλειοψηφίας η οποία εκφράζεται από τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη και την πάλαι ποτέ «Ομπρέλα» του Ευκλείδη Τσακαλώτου επιμένει στη διατήρηση με κάθε τρόπο της αριστερής ταυτότητας και όπως όλα δείχνουν είναι διατεθειμένοι να επαναφέρουν την πρόταση που θα θέσουν και σε ψηφοφορία για μη συνεργασία μόνο με ένα κόμμα Τσίπρα ή μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ.

Απέναντι σε αυτή την πρόταση ο κ. Χαρίτσης έχει ήδη βρεθεί μια φορά στην Κεντρική Επιτροπή και η εμμονή της Ομπρέλας να βάλει εμφατικά το «όχι στον Τσίπρα» εμφατικά και ξεκάθαρα έχει μετρηθεί και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς που βρέθηκε να εκφράζει τη μειοψηφία στο κόμμα που ηγείται.

Η πλευρά Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλου θα επιμείνει στην πρότασή της για τη συγκρότηση του «Λαϊκού Μετώπου» αλά γκρέκα και χωρίς αποκλεισμούς σε πρόσωπα.

Σε διαφορετική περίπτωση όλα είναι ανοιχτά ακόμη και το ενδεχόμενο της ρήξης με τον κ. Χαρίτση να μην μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι θα βάλει ακόμη και ο ίδιος ζήτημα ηγεσίας καθώς δύσκολα πλέον θα μπορεί να παραμένει πρόεδρος.

Την πρώτη τροχιοδεικτική βολή την έριξε η νεολαία του κόμματος η οποία με κείμενό της στο συνεδριακό διάλογο επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό αρχιτέκτονα της κρίσης που βιώνει το προοδευτικό και αριστερό πολιτικό ημισφαίριο».

Σε περίπτωση που η πλειοψηφία επιμείνει μέχρι τέλους στο ζήτημα των συνεργασιών ανοίγονται δυο δρόμοι.

Ή να επέλθει ρήξη και το κόμμα να δρομολογήσει διαδικασία αλλαγής ηγεσίας με τον κ. Σακελλαρίδη να εμφανίζεται ως ο «φυσικός» ηγέτης της πλειοψηφικής τάσης ή να επιδιωχθεί ένας συμβιβασμός και μια κυριολεκτικά «χρυσή τομή» για να μην βουλιάξει ακόμη περισσότερο η Νέα Αριστερά στο μικρόκοσμο της Αριστεράς.

Και αυτό είναι κάτι που συνομολογούν όλοι στη Νέα Αριστερά στο παρασκήνιο.

Σε ένα πολιτικό τοπίο μάλιστα που όλοι τραβούν διαχωριστικές γραμμές και η αντιπολίτευση βρίσκεται σε κινούμενη άμμο θεωρείται πολύ πιθανό οι σοφοί του κόμματος να επιβάλλουν… την ενότητα για υπαρξιακούς κυρίως λόγους.

Η λύση μάλλον βρίσκεται στην αυτονομία του κόμματος και παρά το φλερτ πολλών από την πλευρά πλειοψηφίας με το κόμμα Βαρουφάκη η συνύπαρξη με πρώην υπουργούς, όπως ο κ. Τσακαλώτος, είναι κόκκινο πανί για τον υπουργό οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέα του ΜεΡΑ25.