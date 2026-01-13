newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13 Ιανουαρίου 2026 | 15:33

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
«Η απάντηση της ΑΑΔΕ για την παραίτηση του ορκωτού λογιστή επειδή δεν του έδιναν στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει την ανησυχία που γεννά η μεταφορά του οργανισμού στην αρμοδιότητά της», τονίζει η Νέα Αριστερά, σημειώνοντας πως «από τη μία πλευρά, η ΑΑΔΕ παραδέχεται ότι προηγήθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη, δηλώνει εκ των υστέρων ότι ο έλεγχος αυτός ήταν ‘προαιρετικός’ και ‘περιορισμένος’, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία του».

Όπως επισημαίνει, «για να φτάσουμε σε αυτή την ομολογία, έπρεπε να μεσολαβήσει η παραίτηση της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία – σύμφωνα με δημοσιεύματα – κατήγγειλε ότι δεν της παραδόθηκαν τα αναγκαία στοιχεία για να ολοκληρώσει τον έλεγχο. Αν όλα ήταν καθαρά, γιατί δεν δόθηκαν τα στοιχεία; Τι ακριβώς επιχειρείται να αποκρυφτεί;», ρωτάει η Νέα Αριστερά.

«Η στάση της ΑΑΔΕ εντείνει την ανασφάλεια»

Προσθέτει πως «η ΑΑΔΕ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν άλλοι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου», για να υπογραμμίσει, ωστόσο, πως «το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: γιατί ένας ορκωτός λογιστής εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, επικαλούμενος έλλειψη συνεργασίας και στοιχείων; Και γιατί ένας έλεγχος που κρίθηκε αναγκαίος ώστε να υπάρξει πιστοποιητικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πορεία βαφτίστηκε ‘προαιρετικός’»;

«Η στάση της ΑΑΔΕ όχι μόνο δεν καθησυχάζει, αλλά εντείνει την ανασφάλεια μπροστά στο ενδεχόμενο σοβαρών προβλημάτων στην αναγνώριση δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, τελικά, στις ίδιες τις πληρωμές προς τους δικαιούχους», σημειώνει.

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή. Η διαφάνεια δεν μπορεί να είναι ‘προαιρετική’, και η συσκότιση υποχρεωτική όπως νομίζει ο κ. Πιτσιλής», τονίζει καταληκτικά.

