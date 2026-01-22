Βενεζουέλα: Διεξάγω διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ, λέει η Ροδρίγκες
«Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο», δηλώνει η Ντέλσι Ροδρίγκες, ενώ μένει ανοιχτή η ημερομηνία πρόσκλησής της στον Λευκό Οίκο.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Τετάρτη πως έχει αρχίσει διαδικασία διαλόγου με τις ΗΠΑ «χωρίς κανέναν φόβο», ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε σαφές πως έχει σκοπό να την προσκαλέσει σε ημερομηνία που μένει να διευκρινιστεί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, η Ντέλσι Ροδρίγκες).
Για συνεργασία και διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ, κάνει λόγο η Ντέλσι Ροδρίγκες, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων
«Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες, οι πιο ευαίσθητες και οι λιγότερο ευαίσθητες, για να θιγούν μέσω της οδού της διπλωματίας», ανέφερε η προσωρινή αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκειά συνάντησής της με αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους — δημάρχους και κυβερνήτες πολιτειών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μερικές εβδομάδες αφού η κα Ροδρίγκες ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της, την 5η Ιανουαρίου, δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η προσωρινή πρόεδρος είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά την περασμένη Τετάρτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και είχε χαρακτηρίσει τη συζήτηση «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».
«Υπέροχος άνθρωπος»
«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», ανέφερε η Ροδρίγκες σε μήνυμά της στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».
Ο Τραμπ από την πλευρά του είχε αναφερθεί στην επικοινωνία του με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «εξαιρετική».
«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε σε δημοσιογράφους.
«Συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.
