Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα
Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε την Βενεζουέλα, όπου συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας στο Καράκας, για να συζητήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος των ΗΠΑ.
Πρόκειται για μια επίσκεψη του πιο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου που έχει γίνει γνωστή, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.
Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με την Ντέλσι Ροδρίγκες, με οδηγίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών».
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έδωσε το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο κέρδισε, στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Τραμπ και Ροδρίγκες είχαν «θετική» τηλεφωνική συνδιάλεξη
Αφότου έστειλε στρατιώτες να αιχμαλωτίσουν τον Μαδούρο, η Ουάσινγκτον έχει αποφύγει να πει αν η αντιπολίτευση θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία, έχοντας δηλώσει προηγουμένως πως ο σύμμαχος της Ματσάδο κέρδισε νόμιμα τις προεδρικές εκλογές το 2024.
Η Ροδρίγκες, που ήταν αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ανέλαβε την προεδρία προσωρινά, μετά την αρπαγή και αιχμαλώτισή του από στρατιώτες των ΗΠΑ και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά.
Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με την Ροδρίγκες την Τετάρτη, με τους δύο ηγέτες να την περιγράφουν ξεχωριστά ως θετική.
Η Ροδρίγκες επέκρινε προηγουμένως την κυβέρνηση Τραμπ για «απαγωγή» του Μαδούρο και ζήτησε την επιστροφή του. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον έχει πει πως είναι καλή ως προσωρινή ηγέτης, προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα στη χώρα, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσε απειλές και εναντίον της, με αποτέλεσμα εκείνη να υποχωρήσει.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα.
«Ο διευθυντής [της CIA] κατέστησε σαφές ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να παρέχει υποστήριξη σε διακινητές ναρκωτικών όπως το TDA», είπε, αναφερόμενος στην Tren de Aragua, μια εγκληματική συμμορία.
Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πρώτη το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Βενεζουέλα.
