15.01.2026 | 14:23
Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)
Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:31

Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Spotlight

Σε νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Καραϊβική.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας

Αυτό ήταν το έκτο πλοίο που μπαίνει στο στόχαστρο των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες επειδή μετέφερε πετρέλαιο της Βενεζουέλα, τώρα ή στο παρελθόν.

Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού επιβεβαίωσε την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε πριν από τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν στο Μηχανοκίνητο Δεξαμενόπλοιο Veronica «χωρίς να σημειωθούν επεισόδια».

Οι διαταγές Τραμπ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο αυτό εκτελούσε αποστολή παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό που διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ για τα σκάφη στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Τα πλοία που έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα ήταν αυτά στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον ή ανήκαν στον «σκιώδη στόλο» που αποκρύπτει την προέλευσή του για να μεταφέρει πετρέλαιο από χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία ή η Βενεζουέλα. Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία αφού το καταδίωξαν επί δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Το ραντεβού με την Ματσάδο

Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για πρώτη φορά μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Στο παρελθόν την είχε αποκαλέσει «αγωνίστρια της ελευθερίας» αλλά απέρριψε την ιδέα να αναλάβει την ηγεσία της Βενεζουέλας με το επιχείρημα ότι δεν χαίρει ευρείας υποστήριξης στο εσωτερικό της χώρας.

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ
Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία μόλις 50 ετών άφησε ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των ΑΕΚ και Άρη. Οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα
Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Αντί να βγάλει βίντεο με τις επίμαχες φάσεις του Κυπέλλου, η ΚΕΔ του Λανουά διέρρευσε ότι δήθεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοση των διαιτητών. Έτσι, χωρίς αποδείξεις, μόνο λόγια του αέρα

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Σύνταξη
«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»
«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Η Μπριζίτ Μακρόν άφησε το πρωτόκολλο και ανέλαβε ρόλο DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, δίπλα στον Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας Pièces Jaunes για παιδιά που νοσηλεύονται

Σύνταξη
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλία Φάμελλου στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αναμένεται να τεθούν ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κοινοβουλευτικά θέματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
