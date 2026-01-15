Σε νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Καραϊβική.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας

Αυτό ήταν το έκτο πλοίο που μπαίνει στο στόχαστρο των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες επειδή μετέφερε πετρέλαιο της Βενεζουέλα, τώρα ή στο παρελθόν.

Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού επιβεβαίωσε την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε πριν από τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν στο Μηχανοκίνητο Δεξαμενόπλοιο Veronica «χωρίς να σημειωθούν επεισόδια».

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept. In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Οι διαταγές Τραμπ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο αυτό εκτελούσε αποστολή παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό που διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ για τα σκάφη στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Τα πλοία που έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα ήταν αυτά στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον ή ανήκαν στον «σκιώδη στόλο» που αποκρύπτει την προέλευσή του για να μεταφέρει πετρέλαιο από χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία ή η Βενεζουέλα. Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία αφού το καταδίωξαν επί δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Το ραντεβού με την Ματσάδο

Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, για πρώτη φορά μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Στο παρελθόν την είχε αποκαλέσει «αγωνίστρια της ελευθερίας» αλλά απέρριψε την ιδέα να αναλάβει την ηγεσία της Βενεζουέλας με το επιχείρημα ότι δεν χαίρει ευρείας υποστήριξης στο εσωτερικό της χώρας.