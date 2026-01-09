newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καραϊβική: Βίντεο από το ρεσάλτο των πεζοναυτών των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο Olina
Κόσμος 09 Ιανουαρίου 2026 | 17:03

Καραϊβική: Βίντεο από το ρεσάλτο των πεζοναυτών των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο Olina

Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ακόμη μία ναυτική επιχείρηση κάνοντας «ρεσάλτο» και συλλαμβάνοντας το δεξαμενόπλοιο Olina, το οποίο -σύμφωνα με όσα οι ΗΠΑ αναφέρουν- «παραβίαζε» τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το Olina έφυγε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, ως μέρος ενός στολίσκου

Το δεξαμενόπλοιο, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων, υπό την καθοδήγηση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και της Task Force Southern Spear.

Το ρεσάλτο των πεζοναυτών:

Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης την Τετάρτη την κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που τελούσε υπό κυρώσεις, του Sophia, το οποίο, όπως ανέφεραν, «διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα».

Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της εκστρατείας επιβολής κυρώσεων και αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου και παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας και άλλων κρατών.

Με βάση τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis, το Olina φερόταν να φέρει σημαία του Ανατολικού Τιμόρ. Το πλοίο είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η κατάσχεσή του την Παρασκευή.

Το Olina έφυγε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, ως μέρος ενός στολίσκου, λίγο αφότου οι ΗΠΑ συνέλαβαν παράνομα τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

World
Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική
Πού βρίσκεται 09.01.26

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική - Είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα

Το τάνκερ Olina είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν την προσπάθεια να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής

Σύνταξη
Υεμένη: «Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών
Συνομιλίες στο Ριάντ 09.01.26

«Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών στην Υεμένη

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τα μέλη της αυτονομιστικής οργάνωσης στην Υεμένη που δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Ανακοίνωση 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καλωσορίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας «απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου. Το αίτημα έγινε και επίσημα αποδεκτό

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση
Ελλάδα 09.01.26

Βαρδούσια Όρη: Τι προκάλεσε τη φονική χιονοστιβάδα – Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση

Η χιονοστιβάδα που σκότωσε τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια δεν ήταν ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα μιας «πολύπλοκης διαστρωμάτωσης» χιονιού και μιας πλαγιάς που λειτούργησε ως παγίδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ένταση στα δικαστήρια 09.01.26

Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Σύνταξη
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Δυτική Μακεδονία 09.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

«Η πρόταση της κυβέρνησης αφορά μόνο όσους δεν χρωστούν μέχρι σήμερα - πρόκειται για εμπαιγμό των αγροτών που είναι βυθισμένοι στα χρέη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Σύνταξη
Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
Μπάσκετ 09.01.26

Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Μπύρες, ναρκωτικά, γυναίκες και... πολύ μπάσκετ ήταν όσα περιελάμβανε η ζωή του θρυλικού Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ρόι Τάρπλεϊ, ο οποίος άφησε το σημάδι του στη χώρα μας και «έφυγε» σαν σήμερα το 2015 προδομένος από την καρδιά του…

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική
Πού βρίσκεται 09.01.26

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική - Είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα

Το τάνκερ Olina είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν την προσπάθεια να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο