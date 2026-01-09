Καραϊβική: Βίντεο από το ρεσάλτο των πεζοναυτών των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο Olina
Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας
Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ακόμη μία ναυτική επιχείρηση κάνοντας «ρεσάλτο» και συλλαμβάνοντας το δεξαμενόπλοιο Olina, το οποίο -σύμφωνα με όσα οι ΗΠΑ αναφέρουν- «παραβίαζε» τις αμερικανικές κυρώσεις.
Το Olina έφυγε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, ως μέρος ενός στολίσκου
Το δεξαμενόπλοιο, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων, υπό την καθοδήγηση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και της Task Force Southern Spear.
Το ρεσάλτο των πεζοναυτών:
Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”
In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx
— U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026
Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.
Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης την Τετάρτη την κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που τελούσε υπό κυρώσεις, του Sophia, το οποίο, όπως ανέφεραν, «διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα».
Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της εκστρατείας επιβολής κυρώσεων και αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου και παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας και άλλων κρατών.
Με βάση τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis, το Olina φερόταν να φέρει σημαία του Ανατολικού Τιμόρ. Το πλοίο είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η κατάσχεσή του την Παρασκευή.
Το Olina έφυγε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, ως μέρος ενός στολίσκου, λίγο αφότου οι ΗΠΑ συνέλαβαν παράνομα τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου.
