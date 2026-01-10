Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, που τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», ανακοίνωσε το Σάββατο ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση του.

Πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες, Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Ωστόσο, τα επιχειρήματα του Αμερικανού προέδρου δεν φάνηκαν να πείθουν ορισμένους. Στη σύσκεψη αυτή εκπροσωπήθηκαν μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμερικανικών, της ιταλικής Eni και της ισπανικής Repsol.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα. «Θα έχετε απόλυτη ασφάλεια» για να δραστηριοποιηθείτε, τους διαβεβαίωσε ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις, καθώς έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας για την προστασία των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου.

Υπογράμμισε όμως ότι όλα θα γίνουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα εκμεταλλευτούν τα τεράστια αποθέματα στη Βενεζουέλα. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ.