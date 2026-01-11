Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προέβη σε νέα προειδοποίηση στους πολίτες της, να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και αν βρίσκονται ήδη εκεί, να αποχωρήσουν άμεσα από την χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε πως ένοπλοι πολιτοφυλακές περιπολούν το Καράκας και προειδοποίησε πως ψάχνουν για αμερικανούς πολίτες. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι πολίτες κινδυνεύουν από «παράνομη κράτηση, βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησης, τρομοκρατία, απαγωγές, αυθαίρετη επιβολή των τοπικών νόμων (!), εγκληματικότητα, κοινωνικές αναταραχές και ανεπαρκής υποδομή υγείας».

Προειδοποίησε πως η χώρα πλήττεται από διακοπές ρεύματος και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00 — TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βενεζουέλα

Η κατάσταση ασφάλειας της Βενεζουέλας παραμένει ασταθής. Η αμερικανική πρεσβεία στη Μπογκοτά της Κολομβίας προειδοποιεί τους αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα, επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις κατά των ταξιδιών στη Βενεζουέλα που χρονολογούνται από το 2019. Καθώς οι διεθνείς πτήσεις έχουν ξαναρχίσει, οι αμερικανοί πολίτες πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα.

Πριν από την αναχώρηση, οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να λάβουν προφυλάξεις και να είναι προσεκτικοί με το περιβάλλον τους. Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστές ως colectivos, που στήνουν οδοφράγματα και ψάχνουν οχήματα για στοιχεία που να αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν ταξιδεύουν οδικώς.

Σε όλη τη χώρα συνεχίζονται οι διακοπές ρεύματος και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η Βενεζουέλα έχει το υψηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής προειδοποίησης – Επίπεδο 4: Μην ταξιδεύετε – λόγω των σοβαρών κινδύνων για τους Αμερικανούς, όπως παράνομη κράτηση, βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησης, τρομοκρατία, απαγωγές, αυθαίρετη επιβολή των τοπικών νόμων, εγκληματικότητα, κοινωνικές αναταραχές και ανεπαρκής υποδομή υγείας.

Από το 2019 το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέσυρε όλο το διπλωματικό προσωπικό από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Καράκας και ανέστειλε τις δραστηριότητές της. Όλες οι προξενικές υπηρεσίες στη Βενεζουέλα, ακόμα και οι έκτακτες, παραμένουν ανασταλείσες.