Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Αλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο (δεξιά, στη φωτογραφία του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, με τον Αλεξ Σάαμπ, αριστερά, και την οικογένειά του στο παλάτι Μιραφλόρες).

Ο Σάαμπ είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ και ανταλλάχτηκε με δέκα αμερικανούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Αλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.

Ο Αλεξ Σάαμπ, που είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, οι οποίες τον κατηγορούσαν πως είχε συγκροτήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πίσω από την… China Concord

Δημοσιογραφικές πληροφορίες, από πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αναφέρουν ότι Αλεξ Σάαμπ βρίσκεται πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord στη Βενεζουέλα, ενώ θεωρείτο ως ο προτιμώμενος ανάδοχος του Nicolás Maduro.