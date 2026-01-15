Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροδρίγκες, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο» (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Ροδρίγκες).
«Συνομίλησα μαζί της (…) συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ
«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.
«Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.
Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Νέα πολιτική εποχή»
Η προσωρινή πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η Βενεζουέλα οδεύει πλέον σε μια «νέα πολιτική εποχή».
«Το μήνυμα είναι αυτό μιας Βενεζουέλας που ανοίγεται σε μια νέα πολιτική εποχή, μια εποχή που επιτρέπει την ανεκτικότητα παρά τις διαφωνίες και μέσω της ιδεολογικής και πολιτικής ποικιλομορφίας» είπε στους δημοσιογράφους, στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο Καράκας.
Ενημέρωσε επίσης ότι οι αρχές της χώρας της έχουν απελευθερώσει από τον Δεκέμβριο 406 πολιτικούς κρατουμένους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, κατ’ αυτήν, ξεκίνησε ο Μαδούρο.
