Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση άρχισε να αποφυλακίζει αμερικανούς κρατούμενους
Αποφυλακίζονται πολίτες με αμερικανική υπυκοόητα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, που χαρακτήρισε την εξέλιξη «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».
- Καλάβρυτα: Έκρηξη σε οικία από μηχάνημα οξυγόνου – Τραυματίστηκε 85χρονος
- Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
- Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες
- Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη (στη φωτογραφία του Reuters/Angela Ponce, επάνω, μπλουζάκια σε αγορά στη Λίμα του Περού με στιγμιότυπα από την αιχμαλώτιση Μαδούρο).
Η απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων «είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών»
Ο εκπρόσωπος εξήρε την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Και πολιτικούς κρατούμενους
Την περασμένη εβδομάδα, η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει και πολιτικούς κρατούμενους, γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ.
Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι ένα σημάδι «επιδίωξης ειρήνης» και πως ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της χώρας αυτής.
Συνομιλίες
ΗΠΑ και Βενεζουέλα, άλλωστε, διεξάγουν συνομιλίες με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεών τους, μετά τη δολοφονική επίθεση του αμερικανικού στρατού και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του.
Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Βενεζουελάνος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.
- Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση άρχισε να αποφυλακίζει αμερικανούς κρατούμενους
- Ιράν: Η ηγεσία του «έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση», κατά τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας
- Τραμπ: Ο «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από όσα ο Μπάιντεν συνολικά
- Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί ζημιές σε διαμερίσματα και πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση
- Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι αναζητούν «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση
- Ο Τραμπ υψώνει το μεσαίο δάχτυλο μπροστά στις κάμερες κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο
- Ιράν: Κατηγορεί τον Τραμπ ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία
- Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις