Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη (στη φωτογραφία του Reuters/Angela Ponce, επάνω, μπλουζάκια σε αγορά στη Λίμα του Περού με στιγμιότυπα από την αιχμαλώτιση Μαδούρο).

Η απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων «είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών»

Ο εκπρόσωπος εξήρε την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Και πολιτικούς κρατούμενους

Την περασμένη εβδομάδα, η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει και πολιτικούς κρατούμενους, γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι ένα σημάδι «επιδίωξης ειρήνης» και πως ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της χώρας αυτής.

Συνομιλίες

ΗΠΑ και Βενεζουέλα, άλλωστε, διεξάγουν συνομιλίες με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεών τους, μετά τη δολοφονική επίθεση του αμερικανικού στρατού και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Βενεζουελάνος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.