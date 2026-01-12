newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Μελόνι: Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση δύο Ιταλών, πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 08:48

Μελόνι: Εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση δύο Ιταλών, πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Η Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε για τη συνεργασία την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύνταξη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε σήμερα Δευτέρα με γραπτή ανακοίνωση, την ικανοποίησή της για την απελευθέρωση των Ιταλών πολιτικών κρατουμένων Αλμπερτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό από τη Βενεζουέλα.

Ένας από τους δύο που απελευθερώθηκαν ήταν μέλος ΜΚΟ που βοηθούσε πολίτες με αναπηρία

«Βρίσκονται στην πρεσβεία μας στο Καράκας. Μίλησα μαζί τους και έχει ήδη απογειωθεί από την Ρώμη το αεροσκάφος που θα τους φέρει πίσω. Θέλω να εκφράσω, εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στις αρχές του Καράκας -αρχίζοντας από την πρόεδρο Ροντρίγκες- για την εποικοδομητική συνεργασία την οποία επέδειξαν τις τελευταίες ημέρες, όπως και όλους τους ανθρώπους και τους θεσμούς που, στην Ιταλία, κατέβαλαν συνεχείς και προσεκτικές προσπάθειες για την επίτευξη του σημαντικού αυτού αποτελέσματος», αναφέρει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση Μελόνι απηύθυνε μήνυμα στην Ντέλσι Ροντρίγκες

Στην υπόθεση, ιδίως, του Αλμπέρτο Τρεντίνι, είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση απ’ όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.

Παρέμεινε στην φυλακή επί 423 ημέρες και, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα La Repubblica «δεν του απαγγέλθηκε ποτέ καμία επίσημη κατηγορία και δεν άρχισε ποτέ δίκη σε βάρος του διότι ήταν, ουσιαστικά, όμηρος».

Δείτε σχετική ανάρτηση:


Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τρεντίνι εργαζόταν στην Βενεζουέλα ως μέλος ΜΚΟ που βοηθούσε πολίτες με αναπηρία και συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, μόλις έδειξε το ιταλικό του διαβατήριο. Μεταφέρθηκε αμέσως στην φυλακή για πολιτικούς κρατούμενους του Ελ Ροντέο.

Η απελευθέρωσή του, σύμφωνα με τον Τύπο, οφείλεται σε διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και σε μήνυμα που απηύθυνε η κυβέρνηση της Ρώμης στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νέλσι Ροντρίγκες με το οποίο, ουσιαστικά, αναγνώρισε τον νέο της ρόλο και ευχήθηκε «τη δημιουργία νέων, εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών».

Πρόσφατα, παράλληλα, η ιταλική δικαιοσύνη καταδίκασε σε έναν μόνον χρόνο φυλάκισης, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τον πρώην υπουργό του Μαδούρο Αλεξ Σάαμπ και την σύζυγό του.

Μια κίνηση που ευνόησε, προφανώς, την απελευθέρωση των Αλμπερτο Τρεντίνι και Μάριο Μπουρλό.

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
