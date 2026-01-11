Βενεζουέλα: Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν έφθασε τους 18

Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18, ανακοίνωσαν σήμερα οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχε επιβεβαιωθεί η απελευθέρωση εννέα κρατουμένων.

Η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους που είναι γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι ένα σημάδι «επιδίωξης ειρήνης» και ότι ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της χώρας.

Στο Καράκας αμερικανοί διπλωμάτες για συνομιλίες

ΗΠΑ και Βενεζουέλα διεξάγουν συνομιλίες στο Καράκας σήμερα με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετά τη δολοφονική επίθεση του αμερικανικού στρατού και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με τον Βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονταν χθες Παρασκευή στο Καράκας, κάτι που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος, λίγη ώρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας καθώς το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσιγκτον.